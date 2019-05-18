بث حي HD كورة لايف مباراة مانشستر سيتي بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة مان سيتي ضد واتفورد yalla shoot

يحتضن ملعب ويمبلي الشهير اليوم السبت مباراة ختام كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمواجهة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري وفريق نادي واتفورد.

بث حي HD كورة لايف مباراة مانشستر سيتي بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة مان سيتي ضد واتفورد yalla shoot

وتطمح كتيبة بيب جوارديولا الجمع بين ثنائية الدوري وكأس الإتحاد وإتمام الثلاثية المحلية بعد الفوز على تشيلسي وإقتناص كأس الرابطة.

بث حي HD كورة لايف مباراة مانشستر سيتي بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة مان سيتي ضد واتفورد yalla shoot

في المقابل تعتبر الفرصة مواتية لرفقاء تروي ديني من أجل مباغته السيتزينز وتحقيق البطولة الأغلى والتي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد البريميرليج.

بث حي HD كورة لايف مباراة مانشستر سيتي بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة مان سيتي ضد واتفورد yalla shoot

وكان مانشستر سيتي قد عبر إلى المباراة النهائية بفوزه في نصف النهائي على برايتون فيما تخطى واتفورد عقبة فريق وولفرهامبتون.

بث حي HD كورة لايف مباراة مانشستر سيتي بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة مان سيتي ضد واتفورد yalla shoot

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية الإنجليزية.



