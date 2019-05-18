بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد | يلا شوت مشاهدة مباراة Manchester City VS Watford اون لاين اليوم

يحتضن ملعب ويمبلي الشهير اليوم السبت مباراة ختام كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمواجهة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري وفريق نادي واتفورد.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد | يلا شوت مشاهدة مباراة Manchester City VS Watford اون لاين اليوم

وتطمح كتيبة بيب جوارديولا الجمع بين ثنائية الدوري وكأس الإتحاد وإتمام الثلاثية المحلية بعد الفوز على تشيلسي وإقتناص كأس الرابطة.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد | يلا شوت مشاهدة مباراة Manchester City VS Watford اون لاين اليوم

في المقابل تعتبر الفرصة مواتية لرفقاء تروي ديني من أجل مباغته السيتزينز وتحقيق البطولة الأغلى والتي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد البريميرليج.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد | يلا شوت مشاهدة مباراة Manchester City VS Watford اون لاين اليوم

وكان مانشستر سيتي قد عبر إلى المباراة النهائية بفوزه في نصف النهائي على برايتون فيما تخطى واتفورد عقبة فريق وولفرهامبتون.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية الإنجليزية.



