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رابط MAN CITY اليوم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اون لاين لايف تابع لايف كأس الاتحاد لايف HD

السبت 18/مايو/2019 - 06:19 ص
رابط MAN CITY اليوم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اون لاين لايف تابع لايف كأس الاتحاد لايف HD
مانشستر سيتي وواتفورد
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رابط MAN CITY اليوم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اون لاين لايف تابع لايف كأس الاتحاد لايف HD

يحتضن ملعب ويمبلي الشهير اليوم السبت مباراة ختام كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمواجهة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري وفريق نادي واتفورد.

 رابط MAN CITY اليوم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اون لاين لايف تابع لايف كأس الاتحاد لايفHD

وتطمح كتيبة بيب جوارديولا الجمع بين ثنائية الدوري وكأس الإتحاد وإتمام الثلاثية المحلية بعد الفوز على تشيلسي وإقتناص كأس الرابطة.

 رابط MAN CITY اليوم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اون لاين لايف تابع لايف كأس الاتحاد لايفHD

في المقابل تعتبر الفرصة مواتية لرفقاء تروي ديني من أجل مباغته السيتزينز وتحقيق البطولة الأغلى والتي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد البريميرليج.

 رابط MAN CITY اليوم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اون لاين لايف تابع لايف كأس الاتحاد لايفHD

وكان مانشستر سيتي قد عبر إلى المباراة النهائية بفوزه في نصف النهائي على برايتون فيما تخطى واتفورد عقبة فريق وولفرهامبتون.

 

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية الإنجليزية.


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