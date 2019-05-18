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Bein Sport HD نقل حي مباراة مانشستر سيتي وواتفورد مباشر "يوتيوب" يلا شوت مشاهدة Man City

السبت 18/مايو/2019 - 06:19 ص
Bein Sport HD نقل حي مباراة مانشستر سيتي وواتفورد مباشر يوتيوب يلا شوت مشاهدة Man City
مانشستر سيتي وواتفورد
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Bein Sport HD نقل حي مباراة مانشستر سيتي وواتفورد مباشر "يوتيوب" يلا شوت مشاهدة Man City 

يحتضن ملعب ويمبلي الشهير اليوم السبت مباراة ختام كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمواجهة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري وفريق نادي واتفورد.

 Bein Sport HD نقل حي مباراة مانشستر سيتي وواتفورد مباشر "يوتيوب" يلا شوت مشاهدة Man City 

وتطمح كتيبة بيب جوارديولا الجمع بين ثنائية الدوري وكأس الإتحاد وإتمام الثلاثية المحلية بعد الفوز على تشيلسي وإقتناص كأس الرابطة.

 Bein Sport HD نقل حي مباراة مانشستر سيتي وواتفورد مباشر "يوتيوب" يلا شوت مشاهدة Man City 

في المقابل تعتبر الفرصة مواتية لرفقاء تروي ديني من أجل مباغته السيتزينز وتحقيق البطولة الأغلى والتي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد البريميرليج.

 Bein Sport HD نقل حي مباراة مانشستر سيتي وواتفورد مباشر "يوتيوب" يلا شوت مشاهدة Man City 

وكان مانشستر سيتي قد عبر إلى المباراة النهائية بفوزه في نصف النهائي على برايتون فيما تخطى واتفورد عقبة فريق وولفرهامبتون.

 

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية الإنجليزية.


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