وصول صناع "Too Old To Die Young" للسجادة الحمراء باليوم الرابع لكان السينمائي الدولي
السبت 18/مايو/2019 - 06:15 ص
أحمد جمال أحمد
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وصل صناع فيلم "Too Old To Die Young" سجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي لحضور حفل افتتاح الفيلم المشارك خارج المسابقة الرسمية، في اليوم الرابع من فعاليات المهرجان بدورته رقم 72 لعام 2019.
وتشهد الدورة الحالية من مهرجان كان، تكريم النجم الفرنسي القدير آلان ديلون، بمنحه جائزة " Palme d’or d’Honneur "، وهي الجائزة الشرفية التي تمنح سنويا لواحد من نجوم السينما الكبار عن مسيرتهم الفنية.
وضمت قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية 19 فيلما، من 13 جنسية مختلفة، وكان أبرزهم فيلم The Young Ahmed، وهو فيلم بيلجيكي من إخراج "جون بيير" و"لوك داردين".
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