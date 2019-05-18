الأهلي يطلب ضم نجم المقاصة للموافقة على رحيل أحمد الشيخ

حدد مسؤولو النادي الأهلي شرطاً على إدارة مصر المقاصة، من أجل الموافقة على انتقال أحمد الشيخ، لاعب الأحمرعلى سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

واشترطت إدارة القلعة الحمراء أن يتم الحصول على توقيع محمد توني لاعب وسط الفريق الفيومي في مقابل التفريط في خدمات الشيخ.

وكان نادي مصر المقاصة قد تقدم بطلب لإدارة الأهلي من أجل التعاقد مع أحمد الشيخ، على سبيل الإعارة أو البيع وذلك في الموسم المقبل.

وأعرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مدرب النادي الأهلي، عن إعجابه بمستوى محمد توني في ظل قدرته على إجادة اللعب في أكثر من مركز.