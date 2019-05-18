ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي يطلب ضم نجم المقاصة للموافقة على رحيل أحمد الشيخ

السبت 18/مايو/2019 - 05:31 ص
الأهلي يطلب ضم نجم المقاصة للموافقة على رحيل أحمد الشيخ
احمد الشيخ
Advertisements
طباعة
منى العوضي
 
Advertisements

حدد مسؤولو النادي الأهلي شرطاً على إدارة مصر المقاصة، من أجل الموافقة على انتقال أحمد الشيخ، لاعب الأحمرعلى سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

 

واشترطت إدارة القلعة الحمراء أن يتم الحصول على توقيع محمد توني لاعب وسط الفريق الفيومي في مقابل التفريط في خدمات الشيخ.

 

وكان نادي مصر المقاصة قد تقدم بطلب لإدارة الأهلي من أجل التعاقد مع أحمد الشيخ، على سبيل الإعارة أو البيع وذلك في الموسم المقبل.

 

وأعرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مدرب النادي الأهلي، عن إعجابه بمستوى محمد توني في ظل قدرته على إجادة اللعب في أكثر من مركز.

Advertisements
المزيد عن: مصر المقاصة رياضة التوني الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد الشيخ
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
13:00
-
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
15:00
-
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون