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جوارديولا يكشف عن مفاجأة سارة لبرشلونة بخصوص "جريزمان"

السبت 18/مايو/2019 - 05:12 ص
جوارديولا يكشف عن مفاجأة سارة لبرشلونة بخصوص جريزمان
بيب جوارديولا
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علاء خليف
 
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كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـمانشستر سيتي الإنجليزي، عن مفاجأة سارة لجماهير برشلونة الإسباني فيما يخص تعاقده مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "على جماهير برشلونة عدم القلق فنحن لن نقوم بشراء أنطوان جريزمان فليس لدينا المال الكافي لذلك".

 

وكانت تقارير صحفية قد أشارت لرغبة مانشستر سيتي في دفع قيمة الشرط الجزائي بعقد جريزمان والبالغ 120 مليون يورو لضمه من أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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