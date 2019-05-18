"صحة وتعليم وطرق".. رئيس مدينة طها خارج الخدمة.. و"شباب سوهاج" يستغيثون بـ"مدبولي" لسحب الثقة منه
السبت 18/مايو/2019 - 04:56 ص
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أصدر شباب مدينة طما في محافظة سوهاج، بيانًا صحفيًا، أمس، يطالبون فيه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، القيادات المختصة بالأمر، بسحب الثقة من رئيس المدينة عدلي أبو عقيل، نظرًا لعدم تواجده على أرض الواقع وسط المواطنين واستياء وغضب الأهالي من حالة التدني التي تشهدها المدينة منذ توليه المسؤولية برئاسة المدينة.
كما دشن الشباب، استمارات لحسب الثقة منه، مناشدين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ سوهاج، لسرعة التدخل من قبلهم واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مقصر برئاسة المدينة.
وأوضح الشباب، أن الأزمات ما زالت مستمرة في طما، كأزمة الطريق والمرور في الساحل، والأتربة في جميع الشوارع، والمرور والسير عكس الاتجاه بالطريق العام، وتراخي الموظفين في أداء عملهم، تقاعس قيادات رئاسة مجلس المدينة عن أداء عملهم، وأزمة مستشفى طما الأميري، فضلًا عن أزمة التعليم أيضًا والتجهيزات الفنية لامتحانات الصف الأول الثانوي والنظام الجديد بـ"التابلت" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وسنترال طما، مشيرين إلى أن هناك أزمات عديدة تحتاج إلى حلول على أرض الواقع وليس من خلال العمل المكتبي فقط.
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