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انتهاء تطوير استاد الاسكندرية خلال أسبوع استعدادا لأمم إفريقيا (صور)

السبت 18/مايو/2019 - 04:53 ص
انتهاء تطوير استاد الاسكندرية خلال أسبوع استعدادا لأمم إفريقيا (صور)
ستاد الاسكندرية
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أسماء فايز
 
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أعلنت إدارة استاد الإسكندرية الانتهاء من أعمال التطوير داخل استاد الإسكندرية، وسيتم تسلم أعمال التطوير خلال الأسبوع القادم

 

وتضمنت أعمال التطوير، تطوير بعض الأنظمة داخل الاستاد بالكامل، تماشيا مع متطلبات تنظيم البطولة، حيث شهد الاستاد تغيير منظومة الحريق بالكامل، منظومة الكاميرات، منظومة الإذاعة، منظومة رى الملعب، وكذلك غرف اللاعبين، فى حين تم تطوير ورفع كفاءة المسطح الأخضر، وكراسى المدرجات، والشاشة الكبرى فى الاستاد، والسور الخارجى، ومنظومة دخول الجماهير.

 

وتتضمن تلك الأعمال، ما تقوم بها المحافظة من أعمال رصف والإضاءة العامة بالشوارع المحيطة والدهانات للأرصفة وتجميل الميادين والحدائق المحيطة بالاستاد الرئيسى، بالإضافة إلى تغيير الرصيف بالكامل، ووضع أعمدة زخرفية حول الاستاد.

 

حيث شهد الاستاد والمنطقة المحيطة به أعمال مكثفة فى إطار الاستعدادات النهائية لكأس الأمم الأفريقية واستضافة المباريات، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بمحافظة الإسكندرية

 

الجدير بالذكر أن مصر فازت بشرف تنظيم فعاليات كأس أمم أفريقيا 2019 على حساب دولة جنوب إفريقيا ، والتى من المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

انتهاء تطوير استاد الاسكندرية خلال أسبوع استعدادا لأمم إفريقيا (صور)
انتهاء تطوير استاد الاسكندرية خلال أسبوع استعدادا لأمم إفريقيا (صور)
انتهاء تطوير استاد الاسكندرية خلال أسبوع استعدادا لأمم إفريقيا (صور)
انتهاء تطوير استاد الاسكندرية خلال أسبوع استعدادا لأمم إفريقيا (صور)
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المزيد عن: كاس أمم افريقيا ستاد الاسكندرية رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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