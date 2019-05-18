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ريال مدريد يخطف صفقة قوية من الدوري الفرنسي

السبت 18/مايو/2019 - 04:23 ص
ريال مدريد يخطف صفقة قوية من الدوري الفرنسي
زيدان
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محمد جمال
 
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إقترب ريال مدريد الإسبانى من إنهاء تفاصيل الصفقة الرابعة، بعد إقتراب الظهير الأيسر لنادى ليون الفرنسي " فيرلاند ميندى" من الإنضمام للملكى خلال الإنتقالات الصيفية القادمة.

 

وكان ريال مدريد قد أنهي صفقتى إيدين هازارد من نادى تشيلسي و لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت وإيدير ميليتاو لاعب بورتو البرتغالى بشكل شبه رسمي ينقصه فقط الإعلان الرسمي.

 

وذكر موقع "دون بالون" الإسبانى، أن صفقة ميندى قد تكلف خزينة النادى 40 مليون يورو بعد تراجع مستوى الظهير المخضرم البرازيلي مارسيلو وأيضا عدم إقتناع زين الدين زيدان المدير الفنى بالظهير ريجليون.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد قد يستعيد أشرف حكيمي بعد نهاية فترة إعارته مع بوروسيا دورتموند الألمانى بنهاية الموسم الحالى.


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