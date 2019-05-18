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عاجل.. القبض على صاحب مصنع منظفات طنطا بعد إصابة 40 شخصا باختناق

السبت 18/مايو/2019 - 04:30 ص
عاجل.. القبض على صاحب مصنع منظفات طنطا بعد إصابة 40 شخصا باختناق
إصابة 40 شخصا باختناق
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أيمن يحيى
 
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ضبطت الأجهزة الأمنية صاحب مصنع منظفات طنطا، الذي تسبب في إصابة 40 شخصا بينهم أطفال بحالات اختناق وتسمم نتيجة تسرب مواد كيميائية بعد انفجار أحد خزانات المصنع.

وقال مسؤول أمني، إن صاحب المصنع يدعى "ن.ح.ا"، تم اقتياده لديوان مركز شرطة طنطا، وذلك بعد تماثله للشفاء وخروجه من مستشفى طواريء طنطا الجامعي، وذلك لمناقشته حول الواقعة وحرر محضر، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بوجود مادة تصيب بالاختناق والتسمم في الهواء بالقرب من إحدي مصانع إنتاج المنظفات الصناعية بقرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين حدوث انفجار في خزان مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية، ما أسفر عن تلوث الهواء بالمواد الكيميائية وإصابة عدد من عمال المصنع والمواطنين المارة بالقرب منه.

من جهته، قال الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، إن مستشفيات الجامعية بطنطا استقبلت 40 حالة تسمم جماعي واختناق، مشيرا أنه أصدر تعليماته فور معرفته بالحادث للمشرف العام الدكتور أحمد غنيم بتوفير وزيادة المخزون من الأدوية والمستلزمات فى قسم الاستقبال والطواريء. 

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