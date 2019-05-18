كاتدرائية سان بيتر تهدي البابا تواضروس رفات القديسة هيلانة





تسلم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الجمعة، اجزءًا من رفات القديسة هيلانة الملكة.





جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامته مساء اليوم، كاتدرائية سان بيتر الكاثوليكية بمدينة تيرير الألمانية.

وقام قداسة البابا والوفد المرافق له بعمل تمجيد للقديسة هيلانة بمجرد تسلم قداسته الرفات المقدس حيث يوافق اليوم عيد نياحتها.





وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد وصل، امس الاول الخميس، كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي بمدينة بيتبرج الألمانية يرافقه نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ والكنائس التي حوله والأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين بهوسكتر والكنائس التي حوله والقمص أنجيلوس إسحق سكرتير قداسته.





وفي مشهد بديع اصطف شعب الكنيسة والآباء الكهنة والرهبان لاستقبال قداسة البابا بمشاعر ملؤها الفرحة والترحاب بمجئ الأب والراعي إليهم، وحملوا أعلام عليها صورة القديس أثناسيوس وصورة قداسة البابا.



