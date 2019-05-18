جورج قرداحي: هذا سر هجومي على ثورات الربيع العربي





وأضاف "قرداحي" خلال لقائه فى برنامج "شيخ الحارة" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، قائلا: "أنا سكت، وشاهدت ما حدث فى تونس، وقولت كيف تقوم ثورة بين يوم وليلة، بدون تحضير، بعكس الثورة الفرنسية التى أخذت فى تجهيزها مائتى عام!".

وتابع: "بعدها شاهدنا العار المترتب على الحراك وهو سقوط النظام، بدون ما يقدم هؤلاء أصحاب الحراك مشروع سياسى معين، نظام بديل يحصل حقوق الناس، لم نشاهد أى مشروع".





وأوضح أن رأيه أثر على شعبيته فى الوطن العربى فى البداية، لافتًا إلى أن موقفه كان لمصلحة الشعوب العربية لأن هذه الثورات التي سميت بالربيع العربي كانت ضدهم بالأساس.





أوضح المذيع اللبنانى جورج قرداحى، سبب هجومه على ثورات الربيع العربى، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه التسمية لا يصح لأنها ليست نابعة من العالم العربى وليست ناتجة من مجتمعنا العربية، وإنما ألصقت بهذا الحراك، مؤكدًا أنه منذ بدايتها وكان لديه شك تجاهها.