جورج قرداحي: هذا سر هجومي على ثورات الربيع العربي
السبت 18/مايو/2019 - 04:25 ص
مريم الشريف
Advertisements
Advertisements
أوضح المذيع اللبنانى جورج قرداحى، سبب هجومه على ثورات الربيع العربى، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه التسمية لا يصح لأنها ليست نابعة من العالم العربى وليست ناتجة من مجتمعنا العربية، وإنما ألصقت بهذا الحراك، مؤكدًا أنه منذ بدايتها وكان لديه شك تجاهها.
وأضاف "قرداحي" خلال لقائه فى برنامج "شيخ الحارة" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، قائلا: "أنا سكت، وشاهدت ما حدث فى تونس، وقولت كيف تقوم ثورة بين يوم وليلة، بدون تحضير، بعكس الثورة الفرنسية التى أخذت فى تجهيزها مائتى عام!".
وتابع: "بعدها شاهدنا العار المترتب على الحراك وهو سقوط النظام، بدون ما يقدم هؤلاء أصحاب الحراك مشروع سياسى معين، نظام بديل يحصل حقوق الناس، لم نشاهد أى مشروع".
وأوضح أن رأيه أثر على شعبيته فى الوطن العربى فى البداية، لافتًا إلى أن موقفه كان لمصلحة الشعوب العربية لأن هذه الثورات التي سميت بالربيع العربي كانت ضدهم بالأساس.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- تكريم جورج قرداحي والدمرداش بالملتقي العربي للتدريب الإعلامي بجامعة القاهرة
- جورج قرداحي: لم أؤمن يومًا أن هناك إعلامًا عربيًا واحدًا (فيديو)
- جورج قرداحى: الاسلام والمسيحية يدعو للتسامح.. وأحب خالد الجندى
- "قرداحي": لو نجحت مؤامرة الربيع العربي في مصر لكسر ظهر العرب
- عاجل.. جورج قرداحي يتعاقد مع تامر مرسي على تقديم برنامج جديد على On E
- أستاذ علوم سياسية تكشف عن علاقة أمريكا بالإخوان بعد أحداث سبتمبر
- وزير خارجية اليمن: ثورات الربيع العربي اختطفها أصحاب المشاريع التخريبية
- شاهد.. جورج قرداحي يعرض تفاصيل مثيرة عن قضية سرقة بنك شهير