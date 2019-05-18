ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جورج قرداحي: هذا سر هجومي على ثورات الربيع العربي

السبت 18/مايو/2019 - 04:25 ص
جورج قرداحي: هذا سر هجومي على ثورات الربيع العربي
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements

أوضح المذيع اللبنانى جورج قرداحى، سبب هجومه على ثورات الربيع العربى، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه التسمية لا يصح لأنها ليست نابعة من العالم العربى وليست ناتجة من مجتمعنا العربية، وإنما ألصقت بهذا الحراك، مؤكدًا أنه منذ بدايتها وكان لديه شك تجاهها.

وأضاف "قرداحي" خلال لقائه فى برنامج "شيخ الحارة" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، قائلا: "أنا سكت، وشاهدت ما حدث فى تونس، وقولت كيف تقوم ثورة بين يوم وليلة، بدون تحضير، بعكس الثورة الفرنسية التى أخذت فى تجهيزها مائتى عام!".
 
وتابع: "بعدها شاهدنا العار المترتب على الحراك وهو سقوط النظام، بدون ما يقدم هؤلاء أصحاب الحراك مشروع سياسى معين، نظام بديل يحصل حقوق الناس، لم نشاهد أى مشروع".

وأوضح أن رأيه أثر على شعبيته فى الوطن العربى فى البداية، لافتًا إلى أن موقفه كان لمصلحة الشعوب العربية لأن هذه الثورات التي سميت بالربيع العربي كانت ضدهم بالأساس.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
13:00
-
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
15:00
-
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون