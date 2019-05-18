طريقة صنع "المندي السعودي" في المنزل بأبسط طريقة وألذ طعم
السبت 18/مايو/2019 - 04:23 ص
الفجر
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يعتبر المندي من اشهر الأطباق الخليجية، وألذها على الإطلاق ويتكون المندي من الأزر واللحم والي أنواع مختلفه من البهارات والتوابل واليوم في مقالنا هذا سنقدم لكم طريقه عمل مندي اللحم بنكهه الفحم الأصلية، وسنحضره بطريقه سهله وبسيطه في المنزل بالصور لتحصلي علي اشهر طبق مندي سعودي يناسب العزائم والمناسبات:
مكونات المندي السعودي:
كيلو ونصف رز حبه طويله.
2 كاس زيت نباتي.
واحد ونصف كيلو لحم بعظمه ويمكن استخدام الدجاج.
بصلتين مقطعات شرائح.
ثلاثة حبه جزر مبشور.
فلفل ألوان حسب الرغبة.
راس ثوم.
3 حبات لومي.
ربع كاس زبيب.
ست أوراق غار.
عيدان قرفه.
نصف معلقه زنجبيل.
معلقة بهار مندي.
نصف معلقة قرفة ناعمة.
10 حبات هيل.
8 حبات قرنفل.
كركم وزعفران حسب الرغبة.
مكونات المندي السعودي:
كيلو ونصف رز حبه طويله.
2 كاس زيت نباتي.
واحد ونصف كيلو لحم بعظمه ويمكن استخدام الدجاج.
بصلتين مقطعات شرائح.
ثلاثة حبه جزر مبشور.
فلفل ألوان حسب الرغبة.
راس ثوم.
3 حبات لومي.
ربع كاس زبيب.
ست أوراق غار.
عيدان قرفه.
نصف معلقه زنجبيل.
معلقة بهار مندي.
نصف معلقة قرفة ناعمة.
10 حبات هيل.
8 حبات قرنفل.
كركم وزعفران حسب الرغبة.
صنوبر ولوز للتزيين.طريقة صنع
طريقه تحضير المندي السعودي بالصور
نقوم بوضع البهارات في وعاء ونخلطهم مع حبات اللومي وورق الغار وحبات القرنفل، والهيل ما عدا الزعفران.
نضع لحم المندي في وعاء للسلق مع الثوم، والبهارات كافة ويغمر بالماء ونزيل الزفرة عند ظهورها ويغطى ويترك لمدة ساعة ونصف، أو حتى استوائه ونضع الملح قبل الاستواء بقليل.طريقة صنع.
نضع كمية الزيت في وعاء طهو ونضع صحن معدني صغير بداخله فحم مشتعل، ونضع فوق الفحم المشتعل بعض نقط الزيت وعندما يبدأ بالدخان نغطي الوعاء جيدًا ونتركه جانبًا لنستخدمه في طهو المندي السعودي طريقة صنع.
نخرج اللحم من المرق ونضع عليه بعض الزيت المدخن وندهنه بالزعفران ويوضع في الفرن ليحمر قبل تقديم المنديطريقة صنع.
وفي وعاء كبير نضع كمية الزيت الباقية ونحمر البصل جيدًا، ونضع الجزر والرز والفلفل وكمية مناسبة من مرق اللحم، وعندما يغلي المزيج نضع الغطاء ونطهوه على درجة حرارة منخفضة،وقبل الاستواء بقليل نضع الزبيب وباقي كمية الزعفران للمندي.طريقة صنع.
عندما ينضج الرز نقوم بسكب المندي السعودي ونضع اللحم المحمر فوقه
ملاحظة: كمية مرق اللحم لطبق المندي السعودي لكل كوب رز حبة طويلة كوب ونصف من مرق الدجاج.
طريقه تحضير المندي السعودي بالصور
نقوم بوضع البهارات في وعاء ونخلطهم مع حبات اللومي وورق الغار وحبات القرنفل، والهيل ما عدا الزعفران.
نضع لحم المندي في وعاء للسلق مع الثوم، والبهارات كافة ويغمر بالماء ونزيل الزفرة عند ظهورها ويغطى ويترك لمدة ساعة ونصف، أو حتى استوائه ونضع الملح قبل الاستواء بقليل.طريقة صنع.
نضع كمية الزيت في وعاء طهو ونضع صحن معدني صغير بداخله فحم مشتعل، ونضع فوق الفحم المشتعل بعض نقط الزيت وعندما يبدأ بالدخان نغطي الوعاء جيدًا ونتركه جانبًا لنستخدمه في طهو المندي السعودي طريقة صنع.
نخرج اللحم من المرق ونضع عليه بعض الزيت المدخن وندهنه بالزعفران ويوضع في الفرن ليحمر قبل تقديم المنديطريقة صنع.
وفي وعاء كبير نضع كمية الزيت الباقية ونحمر البصل جيدًا، ونضع الجزر والرز والفلفل وكمية مناسبة من مرق اللحم، وعندما يغلي المزيج نضع الغطاء ونطهوه على درجة حرارة منخفضة،وقبل الاستواء بقليل نضع الزبيب وباقي كمية الزعفران للمندي.طريقة صنع.
عندما ينضج الرز نقوم بسكب المندي السعودي ونضع اللحم المحمر فوقه
ملاحظة: كمية مرق اللحم لطبق المندي السعودي لكل كوب رز حبة طويلة كوب ونصف من مرق الدجاج.
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