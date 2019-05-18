جورج قرداحي: أوافق على التطبيع مع إسرائيل في هذه الحالة







وأوضح "قرداحى" خلال لقائه فى برنامج "شيخ الحارة" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، أن حل القضية الفلسطينية يترتب عليه أن يصبح للشعب الفلسطيني دولة مستقلة حرة.

وأضاف: "لو تحقق وجود دولة يحكمها الفلسطينيون بأنفسهم بدون قوات احتلال، مع وجود القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وقتها نحكي بالتطبيع".





أكد المذيع اللبنانى جورج قرداحى، أنه يوافق على التطبيع مع إسرائيل، إذا وافقت الأخيرة على حل القضية الفلسطينية.