جورج قرداحي: سعيد بـ"اسم من مصر".. و"المسامح كريم" لم يكن مفبركا







وعلى جانب آخر أوضح "قرداحي" خلال لقائه فى برنامج "شيخ الحارة" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، أنه لم يعرض عليه حتى الآن العمل فى قنوات للبنانية، ولا يعرف السبب، لافتًا إلى أنه ليس لديه مانع من العمل بقناة لبنانية.



ومن ناحية أخرى دافع قرداحس، عن برنامجه السابق "المسامح كريم" لافتًا إلى أنه لم يكن مفبرك، وإنما كان حقيقى 100%، مؤكدًا أن المشاهد ذكي ولا يمكن خداعه.





عبر المذيع اللبنانى جورج قرداحى، عن سعادته بتجربة برنامج "اسم من مصر" المذاع خلال شهر رمضان الحالي وذلك لعرضه تاريخ أسماء ونماذج تشرف مصر والعالم العربي.