بث مباشر بدون تقطيع yalla shoot مباراة مانشستر سيتي وواتفورد (تغطية مباشرة) في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي Cup

تقام اليوم السبت مباراة مانشستر سيتي وواتفورد والتي تجمع الفريقين على ملعب إستاد ويمبلي لحساب مباريات نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

بث مباشر بدون تقطيع yalla shoot مباراة مانشستر سيتي وواتفورد (تغطية مباشرة) في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي Cup





وفي السطور المقبلة يسلط معكم "الفجر الرياضي" الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين وطريقة تأهلهما قبل المباراة المرتقبة وتوقيتها والقنوات الناقلة لها.

مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

وقبل اللقاء تمكن السيتزينز من العبور إلى المباراة النهائية بعد أن تخطوا في الدور الماضي فريق نادي برايتون بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب جابرييل جيسوس في المباراة التي احتضنها ملعب ويمبلي يوم السبت السادس من أبريل.

بث مباشر بدون تقطيع yalla shoot مباراة مانشستر سيتي وواتفورد (تغطية مباشرة) في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي Cup





في المقابل تمكن واتفورد بعد ملحمة ضد وولفرهامبتون من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد على ملعب ويمبلي أيضاً يوم الأحد السابع من أبريل في نصف النهائي الآخر.

بث مباشر بدون تقطيع yalla shoot مباراة مانشستر سيتي وواتفورد (تغطية مباشرة) في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي Cup





ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لام القرى " المملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

بث مباشر بدون تقطيع yalla shoot مباراة مانشستر سيتي وواتفورد (تغطية مباشرة) في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي Cup





وفيما يخص القنوات الناقلة فسوف تذاع المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي كيفين فريند.



