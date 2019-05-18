مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر في نهائي كأس الاتحاد (تغطية مباشرة لحظة بلحظة)

تقام اليوم السبت مباراة مانشستر سيتي وواتفورد والتي تجمع الفريقين على ملعب إستاد ويمبلي لحساب مباريات نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وفي السطور المقبلة يسلط معكم "الفجر الرياضي" الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين وطريقة تأهلهما قبل المباراة المرتقبة وتوقيتها والقنوات الناقلة لها.

مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

وقبل اللقاء تمكن السيتزينز من العبور إلى المباراة النهائية بعد أن تخطوا في الدور الماضي فريق نادي برايتون بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب جابرييل جيسوس في المباراة التي احتضنها ملعب ويمبلي يوم السبت السادس من أبريل.

في المقابل تمكن واتفورد بعد ملحمة ضد وولفرهامبتون من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد على ملعب ويمبلي أيضاً يوم الأحد السابع من أبريل في نصف النهائي الآخر.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لام القرى " المملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

وفيما يخص القنوات الناقلة فسوف تذاع المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي كيفين فريند.



