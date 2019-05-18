دراسة جديدة: 7 أمراض خطيرة هي الأكثر انتشارا وتهدد حياة الإنسان





ومن أهم أعراض مرض السكري التعب الشديد والعطش الدائم وفقدان الوزن وكثرة التبول وعدم وضوح الرؤية وصعوبة التئام الجروح. علاجه يمكنكم الذهاب إلي الطبيب المختص وعمل التحاليل صائم وفاطر للتأكد ولتحديد نسبة السكر في الدم ومعرفة ما هي المرحلة الحالية للمرض وأخذ الدواء المناسب لذلك.



مرض السكر يمرض السكري

ثانيا فقر الدم

مرض فقر الدم أو الأنيميا أو نقص عنصر الحديد، هو عبارة عن حالة من نقص مادة الهيموجلوبين الموجود في كرات الدم الحمراء، وهي المسؤولة عن نقل الأكسجين إلي خلايا الجسم وثاني أكسيد الكربون خارج الجسم. وفي حالة نقص مادة الهيموجلوبين يؤدي إلى انخفاض في كمية الأكسجين التي تصل إلى جميع خلايا الجسم، مما يسبب إرهاق الجسم بشكل مستمر،وقد يكون نتيجة الحمل المتكرر والنزيف الشديد واهم أعراض الأنيميا، التعب الشديد والوهن، وصعوبة في التنفس، وصعوبة في النوم، وعدم القدرة على التركيز، وتسارع في النبض، وآلام في الصدر.





ويمكنكم علاج الأنيميا من خلال الذهاب إلي الطبيب المختص وعمل التحاليل الخاصة بجميع أنواعها لمعرفة مدي النقص الموجود وتناول الكبسولات والأدوية السائلة الغنية بالحديد سريعة الامتصاص والأكلات التي تشتمل علي عنصر الحديد مثل السبانخ والكبد واللحوم الحمراء ولحم الدجاج والبيض والفواكه حتي تعمل زيادة نسبة الحديد في الجسم مرة أخري.



ثالثا القلق

بالرغم من أننا جميعا نشعر بالقلق في أحيان كثير بطريقة متفاوتة ولأسباب مختلفة، إلا أنه قد يشكل حالة مرضية في بعض الأحيان، ويهدد طبيعة الفرد في المواقف المختلفة. وهناك العديد من الاعراض المرافقة له مثل الصداع والشعور بغصة في الحلق والإسهال وآلام في البطن والأرق وفرط التعرق وانقباض في العضلات والعصبية والتوتر والصعوبة في التركيز. وعدم وضوح الرؤية في بعض الأحيان.



رابعا التهاب المسالك البولية

مرض التهاب المسالك البولية هو التهاب يصيب الجهاز البولي للرجال والنساء، وهو الأكثر شيوعا، ويصيب النساء أكثر من الرجال.من الأعراض المرافقة لالتهاب المسالك البولية التعب الشديد وآلام في الظهر وقشعريرة وارتجاف وهبوط درجة حرارة الجسم والحاجة للتبول المتكرر والشعور بالألم أو الحرق عند التبول. ويجب الذهاب إلي دكتور المسالك البولية وعمل التحاليل للتأكد من ذلك.



خامسا الاكتئاب

الاكتئاب مرضا عضويا وليس مرض نفسيا فقط، وهو عبارة عن نقص في مادة السيروتونين داخل كيمياء المخ يتعالج المريض منه أحيانا بالأدوية كأي مرض آخر. وهذا المرض يجعل الإنسان يشعر بالتعب المستمر والوهن، فضلًا عن عدم المقدرة أو الرغبة في القيام بأي مجهود.





وهناك أعراض أخرى للاكتئاب منها، فقدان الرغبة في ممارسة نشاطات يومية اعتيادية أو نشاطات محببة، واضطرابات في النوم وصعوبة في التركيز وصعوبة في اتخاذ القرارات واليأس والإحباط بشكل دائم والتفكير السلبي وعدم الرضى عن الذات.





وعلاج الاكتئاب بالذهاب إلي الطبيب وتناول الأدوية وتناول الأطعمة الغنية بالمواد المضادة له مثل البيض والجبنة وسمك السلمون والكاكو ( الشكولاتة الغامة) والانانس والقهوة والجوز والتركي.



سادسا الغدة الدرقية

الغدة الدرقية المسؤولة عن عملية بناء الخلايا وتجددها لذا فأن أي قصور أو إفراط أو اضطراب يصيبها سوف يؤثر على أجهزة الجسم المختلفة. ومن اهم أعراض أمراض الغدة الدرقية. الارتفاع في الوزن واضطرابات الذاكرة وتساقط الشعر والاكتئاب والتقلبات المزاجية وتقلصات العضلات والمفاصل والحساسية للبرد وضعف في السمع وبطء في الحركة أو الكلام وتشوش في النظر.



نقص فيتامين بـ12 نقص فيتامين بـ12

سابعا نقص فيتامين بـ12

نقص فيتامين ب12 قد يؤدي إلي حدوث الكثير من المضاعفات داخل جسم الإنسان. يسبب الدوخة وكثرة النسيان وتشويش الرؤية والتعب والإجهاد. فيتامين بـ12 هو احد الفيتامينات الأساسية. يلعب هذا الفيتامين دورًا في أيض وبناء كل خلية في جسمنا وإذا كان لدينا كميات غير كافية منه سيؤدي النقص فيه على المدى الطويل إلى أمراض وحالات عصبية.



علامات نقص فيتامين بـ12

الدوخة، من أكثر العلامات المنتشرة بين السبع أمراض ومن اهم العلامات الأولى للنقص بالفيتامين B12 هي نوبات الدوخة والدوار. ستشعر بالدوخة عندما تصعد الدرج أو تنزله أو تشعر بالدوخة عندما تقف بسرعة، هذه الوضعيات قد تكون خطرة، إذا كانت لديك عوارض مزمنة بالدوار فاستشر الطبيب لتتلقى علاجًا يسد النقص بهذا الفيتامين.



كثرة النسيان، لو أنت تعاني من نسيان أشياء عادية كنسيان أين وضعت مفاتيحك أو ما اسم صديقك؟ حسنًا هذا النوع



من النسيان غير المعهود لا يشير بالضرورة إلى الخرف ولكنه قد يكون مؤشرًا إلى نقص فيتامين ب12 أن عددًا كبيرًا من كبار السن قد يعتقدون أنهم يعانون من مرض الزها يمر أو من الخرف فيما الواقع أنهم يعانون من النقص بالفيتامين B12. يمكنك التحقق من ذلك عبر إجراء فحوصات وتحاليل الدم بكل بساطة وتحسين ذاكرتك عبر أخذ مكملات الفيتامين B12.3.



شحوب البشرة، هل كنتم معتادين على خدود وردية وإذا بهذه الخدود الوردية تصبح شاحبة؟ قد يكون السبب وراء ذلك هو النقص بالفيتامين B12 الذي يعني نقصًا بكريات الدم الحمراء. والنتيجة أن جسمكم سينتج المزيد من البيليروبن الذي سيجعل سحنتك شاحبة خالية من اللون.



ضعف العضلات

من اهم علامات نقص فيتامين ب12 إذا كانت عضلاتك ضعيفة بحيث تشعر أنك إذا حملت كيسًا من الخضار، يبدو وكأنه وزن كبير جدا. إن كان هذا ما يحدث معك فمن المحتمل أنك تعاني من النقص بالأوكسجين. والواقع أن نقص الأوكسجين في الخلايا العضلية ونقص الفيتامينB12 قد يؤدي إلى ضعف في العضلات وإلى تعب كبير.



الوخز والألم في جميع جسدك

الكميات غير الكافية من الفيتامين B12 تؤدي إلى شعور بوخز والألم في الجسم ككل أو منطقة معينة أو تقلص في العضلات. ستشعر بوخز وخدر في كل جسمك لا سيما في اليدين والقدمين وبشعور يشبه صدمة كهربائية تمر في الأنسجة العصبية.



صداع دائم وعند القيام من النوم. ومشاكل العينين. والإصابة بالأنيميا وفقدان الوزن

الشعر الأبيض أو بعض الشعيرات قد يرجع إلي نقص في فيتامين ب12 المغذي لفروة الرأس والشعر.



علاج نقص فيتامين بـ12

العلاج هنا يعتمد على تحديد السبب المؤدي للنقص، فعلى سبيل المثال عندما يكون فقر الدم هو السبب فسيكون العلاج بالتخلص من فقر الدم في البداية الذهاب إلى الطبيب لعمل التحاليل اللازمة وكتابة أقراص أو حقن غنية بالفيتامين، و تناول المكملات الغذائية لهذا الفيتامين.





تغيير النظام الغذائي وتحديدًا لدى الأشخاص النباتيين، وتناول الألبان ومشتقاتها كالجبنة والبيض. وتناول اللحوم وأبرزها لحم البقر والخروف.وتناول المأكولات البحرية كالمحار، والكافيار، وسرطان البحر، وجراد البحر، والأخطبوط. هذه هي بعض أنواع الأطعمة المسئولة عن ذياده فيتامين ب12 داخل جسم الإنسان.

أكدت دراسة جديدة تم عملها في الفترة الحالية أن اغلب الأشخاص يعانون من التعب والإجهاد وعدم وضوح الرؤية بشكل جيد.سبع أمراض، قد تكون بسبب سبع أمراض هي المسئولة عن ذلك والتي تؤدي إلي حدوث هذه الأضرار والنتائج السلبية علي الإنسان مع أمكانية علاجها إذا تم تحديدها مبكرا والعلاج المبكر لها علي يد الطبيب المتخصص يمكنكم التعرف علي هذه الأمراض الآن. في هذا المقال سوف نقوم بشرح اهم هذه الأمراض وكيفية علاجها والتخلص منها والوقاية منها.مرض السكري هي الأكثر انتشارا أو مرض ارتفاع نسبة السكر في الدم أو اختلال وظيفة عمل هرمون الانسولين هو واحد من سبع امراض اكثر انتشارا، عندما ترتفع نسبة الجلو كوز (السكر) في الدم، يقوم هرمون الأنسولين بتحليل الكربوهيدرات إلى سكر لتستطيع الخلايا أن تتغذى عليه. وأحيانا لا يستطيع الجسم إنتاج الأنسولين لوحده، أو ينتجه بكميات غير كافية، مما يؤدي إلى تكدس السكر في الدم وبقاء الخلايا دون غذاء، وهو ما يجعلنا نشعر بالتعب المستمر.