فوائد الكركم في علاج الأمراض



فوائد الكركم في الوقاية من الأمراض

مضاد للالتهابات: لاحتوائه على مضادات الأكسدة، لذلك ينصح به لمرضى السرطان والتهابات المفاصل.

يكافح الجراثيم والفيروسات.

مطهر للجروح والحروق.

يساعد على التئام الجروح، كما أنه مسكن طبيعي للآلام.

يعالج الأمراض الجلدية ومن ضمنها مشكلة الصدفية.

يعالج الربو والالتهابات المتعلقة به عن طريق شرب كوب من الحليب ممزوج بملعقة من الكركم.

يعمل على تقوية جهاز المناعة.

مفيد لصحة الكبد ويعمل على إزالة السموم من الجسم، حيث يعمل الكركم على إنتاج إنزيمات حيوية لتقليل السموم في الجسم.

يعمل على تنشيط الدورة الدموية ومحاربة أمراض الكبد.

يساعد في خسارة الوزن وحرق الدهون.

يقلل من أعراض الانتفاخ والغازات.

يعالج التهابات الأمعاء والتهاب القولون التقرحي.

يعمل على محاربة مرض الزهايمر، وإبطاء تطور المرض عن طريق إزالة الترسبات المتراكمة في الدماغ، وإزالة المواد الدهنية.

يعمل على تحسين وتحفيز الذاكرة وتنشيطها.

يعمل على تحسين عملية تدفق الأكسجين إلى المخ.

يساعد على السيطرة على مرض السكرى، حيث ثبت أن المواد المضادة للأكسدة في الكركم تساعد على تقليل مقاومة الأنسولين وتخفيفه في الدم. (يجدر الانتباه أن تأثيرهالعكسي قد يشكل خطر على مرض السكر عندما يتم تناوله مع أدوية السكرى القوية مما قد يؤدي لانخفاض نسبة السكر في الدم) لذلك من الأفضل استشارة الطبيب قبل تناول كبسولات الكركم.



يعمل الكركم على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.

ونتيجة لتلك الدراسات التي أثبتت فوائد الكركم المتعددة ينصح بإضافته الأطباق والأصناف المختلفة بإضافته للبيض أو تناوله مع كوب الحليب الدافيء، وهناك آخرون يشترون مسحوق الكركم في شكل كبسولات من الصيدليات.



وفضلا عن فوائد الكركم لمعالجة المشاكل الصحية للجسم فهو ايضا، لها فوائد للوجه والجمال والشعر ويدخل في مكونات المنتجات ومساحيق الجمال، بالإضافة إلي أنه يعالج مشاكل الشعر ويمكنكم معرفة طرق العناية بالشعر بعد الكيراتين على الموقع، ومن فوائد الكركم إنه يقوي الشعر ويعالج البثور وحب الشباب.



عرف الهنود والصينيون فوائد الكركم منذ مئات السنين، كما عرف أيضا بالزعفران الهندي، وهو من النباتات التي تنمو في الولايات المتحدة الأمريكية، وآسيا الصغرى، وكان يستخدم فى صناعة الصبغات بسبب لونه المميز بالإضافة لاحتوائه على مادة الكركومين، كما أنه يدخل تحضير الكاري، ويتميز بمذاقه المر بالإضافة إلى أن جذور الكركم تدخل في صناعة بعض العطور والأدوية.