طرق علاج الإمساك بالأطعمة والمشروبات الطبيعية



تناول الأطعمة التي من حركة الأمعاء مثل الحبوب والفاصوليا القمح، الخضروات والحبوب، فضلًا عن الشوفان والشعير والمكسرات والعدس والبازلاء أو أستخدام الحقن الشرجية.



ويمكن عمل مساج لمنطقة البطن لمدة نصف ساعة لتليين الأمعاء، وهناك طرق طبيعية لإنهاء عملية الجفاف مثل المشي أو ممارسة التمارين المختلفة.



يمكن شرب القهوة لعلاج الإمساك لاحتوائه على الكافيين الذي يفوق تأثير الماء بنسبة 60%.



الإكثار من تناول الرمان، عصير العنب، التفاح، المشمش، البطيخ، الخوخ، التين والشمام.



شرب الأعشاب المختلفة مثل اليانسون، الكمون، الحلبة، الكزبرة وزيت الزيتون على الريق.



يمكن تناول الزبادي والمخللات للتخلص من الإمساك المزمن.



تناول العقاقير الملينة للأمعاء مثل (بولي كربوفيل(Polycarbophil)، ميثيل سيلُولوز"Methylcellul السيليوم Psyllium" والدكسترين أو الأدوية الأخري التي تحتاج استشارة الطبيب.



ويمكن أن يحدث الإمساك عن تناول بعض العقاقير التي تؤثر على صحة الإنسان مثل أدوية النعاس ومضادات "البول -الاكتئاب- التشنج".

يعتبر الإمساك مشكلة يعاني منها العديد من الأشخاص، فهو من أشهر الاضطرابات التي تضر بالجهاز العصبي هو صعوبة الإخراج، حيث يواجه الشخص المصاب بالإمساك بطء في خروج بقايا الطعام من الجسم مما يجعل خروج الفضلات صلبة أو جافه، فيصبح الإمساك حالة مزمنة مما يجعل الإنسان يلجأ إلى طرق مختلفة سواء كانت بالعقاقير أو طرق العلاج المختلفة، ومن علامات ظهور الإمساك المزمن أنه إذا استمر 3 شهور وعليه يكون عدد مرات الإخراج أقل من 3 مرات كل أسبوع.ويمكن أن يكون عسر عملية الإخراج دليل على اكتشاف مرض آخر ولكن إذا زاد الأمر عن 3 أيام فيجب استشارة الطبيب لمعرفة سبب ما إذا كان هناك قصور في حركة الأمعاء أو توقف نشاط الغدة الدرقية أو غيرها الناتجه عن التوتر والضغط النفسي وإن كان هناك تغيير في النظام الغذائي، ومن أعراضه أيضا أن يشعر المصاب بتغيرات في الحالة المزاجية والشعور بالصداع، وهناك بعض النصائح للوقاية من الإمساك.يمكن للشخص الذي يعاني من الجفاف المزمن (Chronic idiopathic constipation) أو القولون العصبي (Irritable bowel syndrome) أن يتناول الكثير من السوائل والتي لا تقل عن 2 لتر كل يوم.