كيفية علاج البواسير في المنزل



علاج البواسير في البيت

أخذ حمام دافئ للمقعدة حيث ينصح المختصين دائما بالجلوس في ماء دافيء لمدة 5 دقائق على الأقل يوميا، وخاصة بعد التبرز، للتخلص من الآلام الناتجة عن البواسير.



وضع خليط الملح الانجليزي والجليسرين المكون من عدد 2 ملعقة كبيرة من الملح الإنجليزي بالإضافة لعدد 2 ملعقة كبيرة من الجليسرين، ووضعه داخل قطعة قماش وتمريرها حول منطقة البواسير المصابة بالالتهاب، وتترك لمدة تتراوح ما بين ربع إلى ثلث ساعة وتكرار تلك الوصفة كل أربع ساعات.



الاهتمام بالنظافة الشخصية، عن طريق تنظيف فتحة الشرج باستمرار باستخدام الماء الدافيء ـ والابتعاد عن استخدام الكحوليات والمناديل المعطرة.



الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب حيث تعمل على زيادة البراز وحجمه ويعمل علي تسهيل خروجه وبالتالي تخفف من الأعراض والآلام المصاحبة للبواسير.



استخدام الكمادات الباردة عن طريق وضع قطع ثلج على المناطق التي يوجد بها التهابات.



استخدام نبات الصبار: حيث ينصح الأطباء المختصين باستخدامه لعلاج البواسير وذلك لأنه يحتوي علي مضادات الالتهاب.



علاج البواسير بالأدوية

استخدام مسكنات للألم مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين والأسبرين.



استخدام الكريمات والمراهم الموضعية والتي تحتوي على مركبات الهيدروكورتيزون، أو مركبات الليدوكائين.

علاج البواسير بالجراحة



ويلجأ البعض إلي إجراء جراحي عند فشل الخيارات العلاجية الأخرى، ومن هذه الخيارات الجراحية ما يلي:



ويعد استئصال البواسير العلاج الأفضل في الحالات المتأخرة، أو عند تكرار البواسير لعدة مرات.

تدبيس البواسير في حالة كانت البواسير داخلية، يتم فيها قطع التروية الدموية عن البواسير.

البواسير هي عبارة عن أوردة منتفخة توجد في الجزء السفلي من المستقيم وفتحة الشرج، وينتج عنها حدوث نزيف من المستقيم، تستمر لبعض الأسابيع ثم تختفي نهائيا، وهى لا تعد من الأمراض الخطيرة، وتنقسم البواسير إلى نوعان داخلية وهي التي تصيب المستقيم من الداخل، وبواسير خارجية توجد خارج من المستقيم حول فتحة الشرج، ويعد علاجها بسيط يمكن علاج البواسير ببعض الطرق البسيطة في المنزل أو إستشارة الطبيب المختص وإجراء بعض العمليات الجراحية ونقدم لكم أسرع طرق علاج الإمساك.