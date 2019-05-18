تعرف على أفضل 3 ملاذات صحية في العالم





وتسمى فولكان ايضًا وادي شانغريلا فهي السلة الغذائية لبنما حيث أن 80%من المواد الغذائية للبلاد تأتي من هنا من الفاكهة مرورا بالقهوة والخس المائي والخضراوات الخالية من المبيدات والزهور المتنوعة الغريبة.



2. وادي طول العمر فيلكابامبا في الإكوادور حيث الهواء الغني بالأوكسجين والبيئة الخالية من التلوث اضافة الى العديد من أنواع الأدوية الطبيعية غير المتوفرة في الدول المتقدمة والطقس الرائع هذا ما يميز هذا الوادي، ويتمتع سكانه بطول العمر والصحة الجيدة مما حدا بالكثير من الوافدين على التدفق للعيش في هذا الوادي.



3. جزيرة سردينيا هي جزيرة قبالة ساحل إيطاليا في البحر الأبيض المتوسط وهي تمتلك عددًا غير عادي من المعمرين وهم يتبعون أسلوبا خاصا في الحياة اليومية فهم يمشون 5 أميال يوميا ومعظمهم يعيشون مع فرد آخر من أفراد الأسرة أو أكثر أما وجبات طعامهم فتشتمل على خبز الحبوب الكاملة والثوم والخضار والطماطم وزيت الزيتون وجبنه البيكورينو من الأغنام العشبية.

إن اتباع نظام غذائي صحي وتقليل مستوى التوتر وممارسة الرياضة بانتظام إضافة إلى العيش في مكان صحي كلها عوامل تساهم في حياة صحية طويلة، إضافة إلى الاهتمام الكبير بالصداقة والعلاقات الاجتماعية والتفاؤل،فضلًا عن الأطعمة الصحية العضوية والهواء النظيف وانخفاض كلفة المعيشة هي ميزات هذه الملاذات إن كنت ترغب بمكان صحي لحياة مديدة وصحية ومظهر أكثر شبابا.1. فولكان في بنما حيث يمكنك أن تلمس الفوائد الصحية للمكوث هنا، فالطبيعة الجميلة الخضراء والكلفة المعيشة المنخفضة أبرز ما يميز هذه المنطقة، حيث اصطياد وتناول المأكولات البحرية يوميا،اضافة الى ابرز معالم فولكان هي الينابيع الحرارية.