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"تكافح أمراض القلب وتزيد طول العمر".. تعرف على حمية البحر الابيض المتوسط

السبت 18/مايو/2019 - 05:56 ص
تكافح أمراض القلب وتزيد طول العمر.. تعرف على حمية البحر الابيض المتوسط
حمية البحر المتوسط
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الفجر
 
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هي طريقة قديمة اعتمدها سكان جنوب أوروبا منذ العصور القديمة، بهذه ألطريقه التي أثبتت الدراسات أنها تكافح أمراض القلب وتزيد طول العمر، وهي طريقة قام بإتباعها الطبيب الأمريكي آنسيل كيز خبير التغذية في خمسينيات القرن العشرين حيث أمضى 40 عامًا في جنوب ايطاليا وعاش إلى عمر المئة بفضل اتباع هذه الحمية.

ما هي حمية البحر الأبيض المتوسط يشتمل هذا النوع من الحمية على الفواكه والخضراوات الطازجة،كميات معتدلة من الأسماك والدواجن، كميات قليلة من اللحوم الحمراء،خبز القمح أو المكرونة، شوربة مزودة بالبازلاء والفاصوليا والعدس والحمص، زيت الزيتون والعسل العطري اضافة الى الجبن والزبادي وأطعمه الألبان الرئيسيه مع كميات قليلة من المكسرات.

وفقا لمايو كلينيك تعد حمية البحر الأبيض المتوسط مرتبطة بمستوى أقل من الكولسترول الضار وقد بينت دراسة حديثة من جامعة كولومبيا الى أن هذا النوع من الحمية يساعد كبار السن في تجنب الخرف والسكتات الدماغية.

يستخدم طهاة أطعمة البحر الأبيض المتوسط كثيرا من الأعشاب في إعداد الأطعمة مثل الزعتر المستخدم بكثرة في اعداد الاطعمة اما الخبز فلا يغطى بطبقة من الزبدة وإنما بطبقة من معجون الطماطم والقليل من زيت الزيتون.

بإمكانك تذوق وجبة غداء معدة من جبن الفيتا وزيت الزيتون والكوسة وزبادي الثوم أضافه إلى الحساء المعد بنكهة مميزة.

صلصة البيستو يجمع الإيطاليون من ضمن حميتهم الصنوبر والجوز مع جبنة البارميزان وزيت الزيتون والريحان والثوم لإعداد صلصة البيستو احدى اكثر الصلصات المفضلة لديهم.
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