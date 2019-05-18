حلويات رمضان | طريقة عمل البسبوسة بالقشطة على الإفطار





ونقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالقشطة كما أنها تعمل على زيادة التركيز فهي مفيدة جدا أثناء أوقات المذاكرة والامتحانات، كما أن الحلويات تعوض الجسم عن نقص السكر.



مكونات البسبوسة بالقشطة

عدد 2 كوب من دقيق السميد.

عدد 1 كوب من القشطة. (ربع كيلو قشطة).

عدد 1 كوب من السكر.

عدد 1 كوب لبن بودرة.

عدد نصف كوب من الزبدة.

عدد ربع كوب من جوز الهند الناعم.

عدد نصف ملعقة صغيرة بيكينج باودر.

مقادير حشو القشطة لتحضير البسبوسة

عدد ربع كوب حليب.

عدد 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

عدد 3 ملاعق كبيرة من النشا.

عدد 1 كوب من القشطة.

فستق مجروش ناعم للزينة.



طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

ضعي الزبدة مع دقيق السميد واخلطيهم جيدا بالمضرب اليدوي، ثم اتركيهم لمدة خمس دقائق.

قومي بخلط جميع المواد الجافة معا ثم ضيفيهم إلي السميد بعد أن يكون قد تشرب من السميد، واخلطيهم جيدا.

قومي بتجهيز الحشوة مع الحرص أن يكون دافئ قبل استخدامه ثم نقوم بوضع اللبن على النار وبعد أن يدفء قليلا قومي بإضافة النشا وقلبيها جيدا مع إضافة الفانيليا، واستمري في التقليب حتى تحصلي على قوام ثقيل، ثم ضيفي له القشطة وقلبيه على النار وبدونها.

قومي بدهن الصينية بالسمنة والدقيق ثم ضيفي لهم نصف كمية خليط البسبوسة ثم ضيفي الحشو بعيد عن الأطراف، ثم توزيع باقى الخليط فى الصينية بحرص فوق الحشو.

دخليها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.

تخرج من الفرن وتسقى بالشربات الساخن فور خروجها بشكل تدريجي، ينصح بتحضير الشربات فور دخول البسبوسة الفرن.

قومي بتزيين البسبوسة بالفستق.



مكونات شربات البسبوسة

عدد 2 كوب سكر.

عدد 2 كوب ماء.

عدد نصف ليمونة.

عدد 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

عدد 1 ملعقة كبيرة.

عدد 1 ملعقة كبيرة سكر جلوكوز.



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تسعى كل فتاة على أن تصبح متمكنة من إعداد العديد من الأكلات والأطباق في مطبخها، لكي تثبت قدرتها على طهي أنواع مختلفة من الأطعمة والحلويات الشرقية وعلى رأسها صينية البسبوسة بالقشطة والتي تعد طبق من أشهر وأشهى أطباق الحلويات الشرقية.