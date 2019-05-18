ليزر "فيليبس لوميا - philips lumea" | لإزالة الشعر اعرف كل ما تحتاج معرفته؟ نتائجه وتجاربه وسعره وأضراره وكيفية استخدامه





ولعل هذه بعض الامتيازات التي جعلت من جهاز فيليبس لازالة الشعر بالليزر أفضل جهاز ليزر منزلي عند اغلب المستخدمين.



ليزر فيليبس لوميا المنزلي لإزالة الشعرليزر فيليبس لوميا المنزلي لإزالة الشعر

جهاز الليزر المنزلي فيليبس لوميا يأتي بعدة اصدارات وعدة احجام، بحيث يوفر للمستخدم قائمة مفتوحة من الخيارات متفاوتة السعر. فيمكن ان تختار النسخة الاعلى “برستيج” والتي تعمل لاسلكيًا، وتتوفر بسعر عالي مقارنة بالاصدارات الاخرى، او تختار فيليبس لوميا “ادفانس” وهي النسخة الاقتصادية من جهاز الليزر المنزلي فيليبس، تعمل سلكيًا، وتاتي بنفس المواصفات والفعالية ولكنها تعمل بالسلك. ايضًا، يمكنك اختيار النسخة المحمولة الصغيرة من ليزر فيليبس والتي تأتي بدرجة طاقة اقل وتستخدم على مناطق الجسم الصغيرة مثل الوجة والمناطق الحساسة. واغلب الاصدارات الاخيرة من فيليبس لوميا تاتي بعدد ومضات واحد وهو 250 الف ومضة فلاش.



مقارنة الليزر المنزلي وليزر العيادات:

الليزر المنزلي ليزر العيادات

درجة طاقة اقل لكي يناسب الاستخدام في المنزل درجة طاقة عالية، باجهزة كبيرة احترافية تستخدم بواسطة اخصائيين.

يوفر نتائج بطيئة نوعًا ما، وعدد جلسات 9-12 لاكمال برنامج العلاج. ولكن بعد اكمال الجلسات تكون النتيجة مساوية لليزر العيادات. نتائج سريعة في الظهور، وعدد جلسات قليلة 6-9 جلسات لازالة الشعر من كامل الجسم.

تستخدم تقنية الIPL، باستثناء ليزر تريا الذي يعمل بليزر الديود تستخدم التقنيتين (الليزر والIPL)، وتمتلك اجهزة كثيرة، تناسب جميع انواع البشرة والشعر.

يمكن استخدام الجهاز في المنزل في اي وقت، ويمكن استخدام الجهاز بنفسك بدون الحاجة لاي مساعدة او مختص. يجب الذهاب للجلسات وحجز موعد، ويجب ان تتم المعالجة بواسطة خبير مختص.

خصوصية كبيرة، بالاستخدام بنفسك في غرفتك لا يوجد خصوصية بسبب تطلب قيام شخص اخر باستخدام الجهاز.

تكلفة منخفضة من 1000 الى 2500 ريال تدفع مرة واحدة، ويظل الجهاز معك لاكثر من 10 سنوات باقل تقدير تكلفة عالية تساوي 700 الى 1500 ريال للجلسة الواحدة. وانت تحتاج 6-9 جلسات تقريبًا.

وبعد عدة شهور من اكمال العلاج تحتاج جلسات صيانة من فترة لاخرى بتكلفة اضافية.



ماهي مميزات جهاز فيليبس لإزالة الشعر بالليزر:

نتائج الجهاز سريعة الظهور، بعد الجلسة ال2 او 3 يختفي نسبة كبيرة من الشعر، وبعد الجلسة ال7 يختفي اغلب الشعر، وبعد اكمال جلسات العلاج كاملة 10-12 جلسة، يختفي كامل الشعر وتظل البشرة خالية من الشعر لفترة تصل الى 6 اشهر.

يوفر عدد ومضات كبير يكفي لسنوات طويلة، حسب الشركة “يكفي لاكثر من 20 عام”.

ليزر فيليبس يعد جهاز الليزر الوحيد الذي يوفر ملحقات ورؤوس متعددة لمناطق الجسم ( ملحق الوجة – ملحق الجسم – ملحق تحت الابط – ملحق خط البكيني).

استخدام العدسات ذات الفتحة الكبيرة (ملحق الجسم 4سم) يوفر معالجة سريعة لمناطق الجسم الواسعة كالارجل، ويقلل زمن الجلسة.

واستخدام العدسات الصغيرة ( ملحق الوجة والمناطق الحساسة) يوفر معالجة سهلة على المناطق الصغيرة ومنحنيات الجسم.

يوفر نتائج ممتازة جدًا لاصحاب البشرة البيضاء والشعر الاسود الكثيف.

يحتوي على امان عالي جدًا، حيث يمتلك مستشعر للتعرف على لون البشرة وهل تناسب استخدام الجهاز ام لا. ويتضمن فلترة للاشعة فوق البنفسجية، ويملك نظام لمنع الوميض غير المقصود فلا يطلق الومضات الإ عندما يكون الجهاز مطابقًا وعموديًا على البشرة. والاصدارات الحديثة من الجهاز “فيليبس الاصدار العاشر“، تمتلك مستشار الاعداد التلقائي لمستوى الطاقة والذي يعمل الكشف عن لون البشرة واقتراح مستوى الطاقة الانسب بحسب لون المنطقة.

جهاز ليزر فيليبس لوميا لا يسبب الم حتى عند استخدام مستويات الطاقة العليا في الجهاز.

يمتلك عدة اصدارات وموديلات، مما يتيح للمستخدم سلسلة واسعة للاختيار بحسب ميزانيتة والاضافات التي يرغب بها.



عيوب جهاز ازالة الشعر بالليزر المنزلي فيليبس:

لا يعمل على الوان البشرة الداكنة جدًا، ولا يعمل على الوان الشعر الفاتح والابيض والرمادي.

النسخة اللاسلكية (sc2007، sc2008، sc2009) تتطلب شحن كل 3 اشهر مرة على الاقل حتى لا تتعطل البطارية، والتي لا يمكن اصلاحها. (النسخة الاخيرة الاصدار العاشر، لا يوجد فيه مشكلة وايضًا الاصدارات السلكية).

إصدارات جهاز ليزر فيليبس:

ليزر فيليبس لوميا المنزلي لإزالة الشعرليزر فيليبس لوميا المنزلي لإزالة الشعر – الاصدارات

اولًا، موديلات واصدارات فيليبس لوميا الحديثة ( الاصدار العاشر):



تتميز بأنها حلت مشاكل الاصدارات القديمة كاملة، حيث:

– اصبحت تعمل بسلك او بدون سلك، كما يفضل المستخدم.

– تتضمن ملحقات مقوسة الشكل، بحيث تتكيف مع منحنيات الجسم المناطق الصعبة.

– تحتوي على مستشار الاعداد التلقائي للطاقة، والذي يقترح مستوى الطاقة الانسب بحسب لون المنطقة التي يمر عليها.

-موديلات



موديلات الإصدار العاشر تأتي بفعالية اعلى قليلًا من الاصدارات السابقة بزيادة 7 % تقريبا، وايضًا يمكنها التعامل مع الوان البشرة من 1 الى 5 بينما كانت في الاصدارات السابقة من 1 الى 4.



تتوفر 3 اصدارات من جهاز ليزر فيليبس الإصدار العاشر

جهاز فيليبس لوميا برستيج bri956 باربع عدسات او ملحقات: ملحق الجسم 4.1سم وملحق الوجة 2سم وملحق تحت الأبط 3سم وملحق خط البكيني 3سم.

جهاز فيليبس لوميا برستيج bri954 وbri953 ب3 عدسات او ملحقات: ملحق الجسم 4.1سم وملحق الوجة 2سم، وملحق المناطق الحساسة 3 سم.

جهاز فيليبس لوميا برسيتج bri950 ب2 عدسات او ملحقات: ملحق الوجة 2سم، وملحق الجسم 4 سم.



سعر جهاز فيليبس لوميا لازالة الشعر:

سعر جهاز ليزر فيليبس لوميا يختلف بحسب الإصدار، وفي المتوسط يبدأ سعر اجهزة فيليبس لوميا من 899 ريال سعودي، ويبلغ سعر الاصدار العاشر من فيليبس لوميا 2100 ريال سعودي.



نتحدث عن اشهر جهاز ليزر منزلي لإزالة الشعر في المنطقة العربية وايضا في العالم جهاز ليزر فيليبس لوميا لإزالة الشعر في المنزل، الجهاز يحقق شهرة واسعة وتجارب المستخدمين تفيد بنتائجة السريعة والفعّالة في التخلص من الشعر.ليزر Philips lumea هو عبارة عن جهاز يعمل بتقنية الIPL وليس الليزر، ولكن شاعت التسمية بـ"ليزر فيليبس"، المهم، كل التقنيتين (الليزر وال IPL) يحققان فعالية عالية في إزالة الشعر، وتظهر نتائج فيليبس لوميا بعد 2-3 جلسات فقط، بحسب أغلب التجارب.جهاز فيليبس لوميا يتميز بنتائجة السريعة التي تظهر بعد الجلسة 2-3 ويختفي اغلب الشعر بعد الجلسة السابعة، ويتميز ليزر فيليبس بفتحة عدسة 4 سم مربع، تسمح لك بمعالجة المناطق الواسعة كالساقين والظهر والبطن بوقت أقل، فضلًا عن انه يوفر رؤوس او عدسات اخرى اصغر، 3 سم مربع تستخدم للمناطق الحساسة تحت الابط وخط البكيني، وعدسة بفتحة 2 سم مربع لمعالجة مناطق الوجة كالذقن ومنطقة فوق الشفة العليا مما يوفر سهولة اكبر في التعامل مع مناطق الجسم المختلفة والمناطق الصعبة والمنحنية.