"لو عروسة جديدة وحامل".. معلومات وتفاصيل عن أعراض الحمل في الشهور الأولى



الوحام:

يحدث للنساء الحوامل خلال الثلاثة شهور الأولى من الحمل، ولا يوجد تفسير علمي لحدوثه، وهو عبارة عن شعور الحامل في رغبة ملحة لتناول أنواع معينة من المأكولات والفواكه، وهو منتشر جدا بين الحوامل، ومع ذلك في الحامل أن تكون على حذر حتى لا تدفعها الرغبة فى تناول أطعمة قد تضر بصحة الجنين، فعليها التحكم في نفسها، وبالرغم من ذلك فهناك نوع آخر من النساء الحوامل لا يشتهين تناول العديد من الأطعمة أثناء فترة الحمل حتى وإن كانت من أشهى الأكلات التي كانت تحبها في السابق، ايضا يجب عليها أن تتناول غذاء صحي بشكل كافي لعدم الإضرار بجنينها كي لا يتأثر بعدم الرغبة في تناول الطعام.



حدوث تغييرات في شكل الثدي: تعتقد المرأة الحامل أن التغيرات تحدث فقط في شكل البطن، لكن هناك علامات مختلفة تظهر علي شكل الثدي خاصة فى أول ثلاثة شهور، وهي كبر حجم الثديين، وظهور بعض البثور عليه.



الإرهاق والتعب:

تشعر الحامل دائما بالإرهاق والتعب والرغبة في النوم لفترات طويلة، وذلك نتيجة حدوث بعض التغييرات في الجسم، حيث يقوم الجسم ببذل طاقة أكبر للقيام بالعديد من الوظائف الحيوية المطلوبة منه أثناء تكوين الجنين داخل رحم الأم.



الشعور بالتقلبات المزاجية:

تشعر الحامل بتقلبات مزاجية أثناء فترة الحمل الأولى، كما أنها تؤدي للشعور الشديد بالتعب والإرهاق، ويقل بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من فترة الحمل، وربما ينتهى بنهاية الشهر الخامس، كما أنه يجب على الحامل أن تقوم بزيارة الطبيب للتأكد من عدم إصابتها بالأنيميا.



الإفرازات المهبلية:

بسبب زيادة هرمونات الحمل.



التبول عدة مرات:

يزداد عدد مرات التبول بزيادة حجم الرحم حيث يقوم بالضغط على المثانة.



نزيف الأنف:

حدوث نزيف في الأنف لكنه ليس شائع، ويحدث بسبب نشاط الدورة الدموية في الجسم.





حدوث تقلبات في الوزن في الشهور الأولى.



زيادة الرغبة الجنسية فى الشهور الأولى عند البعض وزيادة الرغبة في النوم عند البعض الآخر.

أعراض الحمل فى الشهور الأولى: من أصعب وأجمل الفترات في حياة كل سيدة، حيث تعم السعادة والفرح منذ بداية معرفتها بالحمل، وانتظارها مولود جديد، على الرغم من الأعراض التي تشعر بها، وحالتها النفسية المتقلبة نتيجة تغيرات هرمونية التي تحدث في الجسم أثناء فترة الحمل، تظهر هذه الأعراض المزعجة منذ بداية الأسبوع السادس من الحمل.الغثيان الصباحي: تشعر المرأة بوجود اضطرابات في أعلى المعدة، وتشعر برغبة في التقيؤ، تصاب به أغلب السيدات أثناء فترة الصباح الباكر بما يعادل 70% من النساء يشعرون بالغثيان صباحا في بداية الحمل وعلى مدار اليوم، كما يشير الأطباء والمتخصصين أن الغثيان يحدث نتيجة حماية الطفل من الأطعمة الضارة، بالإضافة إلى زيادة حاسة الشم عند النساء في تلك الفترة من الحمل، مما يؤدي إلي حدوث اضطرابات في المعدة، لا يعد التقيؤ مضر بالجنين، لكن عند حدوث الغثيان باستمرار عند الحامل يفضل الذهاب إلى الطبيب، لتجنب حدوث إصابة بالجفاف.