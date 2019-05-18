سعر الريال السعودي اليوم | السبت 18 مايو 2019 في البنوك تحديث الساعة





ونجد دائمًا ما يكون البحث عنه على نحو مستمر، ولعل مصر تعتبر من الدول الأكثر عددًا من حيث المعتمرين والحجاج كل عام، كما نجد الجالية المصرية التي تعمل في المملكة العربية السعودية كبيرة الأعداد، حيث تعتبر أكبر جالية أجنبية على الأراضي السعودية.





وسعر الريال السعودي نجده يختلف من بنك إلى غيره، والسبب بأن كل بنك يعمل على تحديد السعر معتمدًا على آليات الطلب والعرض، والتى بالتالي تختلف من بنك إلى غيره، وهنا نجد الإختلاف في السعر، ولكن هذة الإختلافات لا تتجاوز القليل من القروش وتكون طفيفة جدًا.



سعر الريال السعودي اليوم السبت 18 مايو 2019

لعل العملة السعودية تشهد حالة إستقرار داخل البنوك المصرية الرسمية، حيث أن حالة الطلب والعرض أصبحت ذات معدل طبيعي داخل سوق العملة المصري، حيث سجلت سعر الريال السعودي اليوم في حالة الشراء في بنك مصر نحو الـ 4.53 جنيه، في حين بلغت نحو الـ 4.56 جنيه في حالة البيع، وموعدنا الآن مع جدول أسعار الريال السعودي في كافة البنوك المصرية عامة وخاصة.



سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 4.54

أقل سعر للبيع: 4.56

البنك المصرى الخليجى البنك العربي الأفريقي الدولى



البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ

البنك المصرى الخليجى 4.54 4.56 41 دقيقة

اتش اس بى سى HSBC 4.54 4.56 3 ساعات

البنك المركزى المصرى 4.54 4.57 يوم واحد

المصرف العربى الدولى 4.53 4.56 4 ساعات

بنك بلوم 4.53 4.56 22 دقيقة

بنك عودة 4.53 4.56 ساعتين

البنك الأهلي المصري 4.53 4.56 3 ساعات

بنك مصر 4.53 4.56 3 ساعات

بنك الإستثمار العربي AIB 4.52 4.56 ساعتين

بنك قناة السويس 4.52 4.56 3 ساعات

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.52 4.57 يومين

بنك المشرق 4.52 4.57 12 دقيقة

البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.51 4.56 ساعة واحدة

البنك التجاري الدولي (CIB) 4.51 4.56 3 ساعات

كريدى أجريكول 4.51 4.56 41 دقيقة

بنك الكويت الوطني NBK 4.51 4.57 ساعتين

بنك مصر إيران التنمية 4.51 4.57 3 ساعات

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.51 4.56 3 ساعات

البنك الأهلى اليونانى 4.51 4.57 3 ساعات

البنك العقاري المصري العربي 4.51 4.61 ساعتين

البنك العربي الأفريقي الدولى 4.50 4.56 3 ساعات

المصرف المتحد 4.50 4.56 ساعة واحدة

بنك الإسكندرية 4.50 4.56 ساعتين

بنك التنمية الصناعية 4.50 4.56 21 ساعة

بنك البركة 4.47 4.60 3 ساعات

بنك التعمير والإسكان 4.38 4.59 23 ساعة



سعر الريال السعودي اليوم في السوق الموازية

لعل هناك إختلاف بين سعر الريال السعودي في السوق الموازية وتجار العملة، عن الأسعار الرسمية في البنوك المصرية، وهذا لتوجه تجار الريال السعودي لإستغلال إحتياج المواطن المصري لهذة العملة، وعلى هذا يقوم التاجر برفع أسعار الشراء والبيع، حيث سجلت سعر الريال السعودي اليوم في السوق الموازية في حالة الشراء نحو الـ 4.60 جنيه، في حين بلغ نحو الـ 4.65 جنيه في حالة البيع، وهذا فارق نحو الـ 3 قروش عن أسعار البنوك الحكومية.



أسعار الريال السعودي في مصر

سعر الريال السعودي اليوم

كما نرحب دومًا بجميع تعليقاتكم عن توقعات سعر الريال السعودي في مصر أثناء الأيام المقبلة في المكان المخصص لذلك أدنى التقرير داخل صندوق التعليقات.

نعمل على تقديم سعر الريال السعودي اليوم السبت 18 مايو 2019 في جميع البنوك المصرية تحديث مستمر على مدار اليوم، وكذلك السوق السوداء، لعل سعر الريال السعودي في مصر تلقى إهتمام بالغ من جانب المواطن المصري، ويرجع السبب إلى تداول الريال السعودي في مصر.