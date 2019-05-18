أسعار الحديد والأسمنت اليوم | السبت 18-5-2019 في مصر تحديث الساعة





كما يجد المتابع حالة من التذبذب في أسعار الحديد والأسمنت في مصر، خاصًا بعد إتخاذ الحكومة المصرية قرار تعويم سعر الدولار، وأصبح سعر البليت هو المتحكم الرئيسي في سعر الحديد، وهذا يعد لكونه المكون الرئيسي في عملية تصنيع الحديد، ويتم الاستيراد له من الخارج بالعملة الخضراء.



أسعار طن الأسمنت إنخفضت في مصر خلال الفترة السابقة على نحو ملحوظ للمتابع، ذلك الإنخفاض نتج عن قلة الطلب عليه في السوق المحلي المصري، وذلك ما أجبر شركات الأسمنت المصنعة بـ مصر من تخفيض الأسعار لأكثر من مرة، حيث شهد شهر أكتوبر 2018 الماضي هبوط أسعار طن الأسمنت في كافة الشركات لما يزيد عن نحو الـ 100 جنيه مصري، وكان السعر قد أرتفع على نحو ملحوظ ما بين نهاية 2017 وبدايات عام 2018، ولكن منحنى السعر له يتجه للهبوط حاليًا.



أسعار الأسمنت في مصر

المصنع اسم المنتج السعر تسليم أرض المصنع

السويدي السويدي 860 جنيها

أسمنت مصر بني سويف مصر بني سويف 835 جنيها

أسمنت طرة طرة 845 جنيها

أسمنت حلوان حلوان 850 جنيها

السويس للأسمنت السويس 840 جنيها

أسمنت العريش العسكري 830 جنيها

أسمنت سيناء سيناء 830 جنيها

لافارج للأسمنت المخصوص 835 جنيها

الشركة العربية للأسمنت النصرالمسلح 830 جنيها



أسعار الحديد في مصر

المصنع المنتج سعر تسليم أرض المصنع

عز عز 11600 جنيه

عز الدخيلة الدخيلة 11600 جنيه

بشاي بشاي 11600 جنيه

العشري العشري 11500 جنيه

المصريين المصريين 11600 جنيه

الوطنية للصلب العتال 11550 جنيه

الكومي الكومي 11430 جنيه

عطية عطية 11600 جنيه

الجيوشي للصلب الجيوشي 11500 جنيه

حديد المعادي المعادي 11300 جنيه

مصر ستيل مصر ستيل 11500 جنيه

الجارحي الجارحي 10150 جنيه

المراكبي المراكبي 11550 جنيه

لعل ثبات سعر الحديد المسلح والأسمنت، بسبب إنخفاض القوه الشرائية لهما وقلة الطلب على السحب للمنتجات من المصانع، ولكن في غضون ساعات قليلة مقبلة يمكن أن يتغير السعر، حيث نشهد حالة من الثبات الملحوظ وإستقرار في أسعار الحديد، بينما نجد أسعار الأسمنت قد شهدت تغير في عدد من الشركات لتتأرجح بين الصعود والهبوط، في حين شهدت بعض الشركات الإستقرار السعري له.



حالة الاستقرار لازالت على نحو ملحوظ مسيطرة على سعر مواد البناء في الأسواق المصرية المحلية حتى تلك اللحظة.



نتابع سويًا آخر مستجدات وتطورات أسعار الحديد والأسمنت في الشركات والمصانع المصرية على مدار الساعة، وعند حدوث التغيير في السعر، حيث لوحظ هبوط طفيف في سعر طن الأسمنت بجميع الشركات.

نستعرض معًا أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 18 مايو 2019 بـ مصانع وشركات مواد البناء المختلفة، بحيث نعمل على تقديم جداول لكافة أسعار مصانع الأسمنت وشركات الحديد في السوق المصري المحلي، كما نعمل أولًا بأول تحديث هذة الجداول في حالة تواجد أي تغيرات في السعر.