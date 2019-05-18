إمساكية رمضان 2019 في مصر.. موعد صلاة الفجر.. وأذان المغرب 13 رمضان بمحافظات الجمهورية
السبت 18/مايو/2019 - 03:27 ص
الفجر
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بعد أن تزايد الباحثين والراغبين في معرفة امساكية رمضان 2019 في مصر، نقدم لكم الآن امساكية شهر رمضان المبارك عن عام 1440 هجريًا – 2019 ميلاديًا، ولذلك أتينا اليوم لنقدمها لكم حتى يعرف كل الشعب المصري جميع توقيتات الصلاة وتوقيت أذان الفجر والمغرب وعدد ساعات الصيام عن كل يوم طوال شهر رمضان 2019.
وسنستعرض لكم إمساكية رمضان 2019 في مصر طبقًا لتوقيت مدينة القاهرة المحلي تقبل الله منكم كافة الأعمال وكل عام وأنتم بخيلا.
كما ندعو للجميع أن يبلغ الله لكم ولنا شهر رمضان الكريم، كما تعدددت الأقاويل عن التوقيت النهائي لشهر رمضان الكريم، حيث تباينت يوم 6 مايو، والآن نقدم لكم توقيت رمضان 2019 فلكيًا طبقًا لما صدر في مصر من معهد البحوث الفلكية.
توقيت شهر رمضان 1440-2019 في مصر:
نقوم بتقديم توقيت شهر رمضان الكريم 2019 لجميع المسلمين في مصر، معلنًا الدكتور “ياسر عبد الهادي”، الأستاذ في المعهد القومي للبحوث الفلكية، بأن غرة شهر رمضان الكريم 1440-2019 في مصر وافق يوم الإثنين 6 مايو 2019، وفلكيًا يأتي شهر رمضان الكريم لذلك العام بنحو الـ 30 يوم فقط، ليكون موعد عيد الفطر المبارك وأول أيامه يوافق 5 يونيو 2019.
ويأتي موعدنا مع نظرة على امساكية رمضان 2019 في مصر سويًا حسب توقيت مدينة القاهرة المحلي، حيث أن تلك الأيام تشتد سخونة عمليات البحث من جانب التجار ورجال الأعمال عن هذة الامساكية ليتم طباعتها والقيام بتوزيعها على شعب مصر، كما نقدمها أيضًا هنا لجميع المسلمين في مصر امساكية شهر رمضان 2019 ليتم معرفة مواعيد أذان المغرب والفجر وعدد ساعات الصيام عن كل يوم.
توقيت شهر رمضان 1440-2019 في مصر:
نقوم بتقديم توقيت شهر رمضان الكريم 2019 لجميع المسلمين في مصر، معلنًا الدكتور “ياسر عبد الهادي”، الأستاذ في المعهد القومي للبحوث الفلكية، بأن غرة شهر رمضان الكريم 1440-2019 في مصر وافق يوم الإثنين 6 مايو 2019، وفلكيًا يأتي شهر رمضان الكريم لذلك العام بنحو الـ 30 يوم فقط، ليكون موعد عيد الفطر المبارك وأول أيامه يوافق 5 يونيو 2019.
ويأتي موعدنا مع نظرة على امساكية رمضان 2019 في مصر سويًا حسب توقيت مدينة القاهرة المحلي، حيث أن تلك الأيام تشتد سخونة عمليات البحث من جانب التجار ورجال الأعمال عن هذة الامساكية ليتم طباعتها والقيام بتوزيعها على شعب مصر، كما نقدمها أيضًا هنا لجميع المسلمين في مصر امساكية شهر رمضان 2019 ليتم معرفة مواعيد أذان المغرب والفجر وعدد ساعات الصيام عن كل يوم.
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