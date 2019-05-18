"شمس الهداية" تحيي الليلة السابعة لبرنامج "هل هلالك" (صور)





يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، فعاليات برنامج "هل هلالك" لليوم السابع على التوالى، مساء أمس الجمعة، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.





قدم الشاعر والكاتب محمد أحمد بهجت والفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، أمسية شعرية غنائية تحت عنوان "شمس الهداية" فى الليلة السابعة لبرنامج " هل هلالك" الذى ينظمه القطاع فى الفترة من ٦ حتى ٢٠ رمضان.





تتضمنت الأمسية مجموعة من القصائد الشعرية للشاعر محمد بهجت وقصيدة ولد هدى للشاعر أحمد شوقى، وتخلل الأمسية باقة من الأغانى الدينية تغنى بها الفنانة رباب ناجى والفنان مصطفى سامى، منها " رايحة فين ياحاجة، مدد يارسول الله، سيدة ياسيدة، يامريم العذراء، أم النبى، قمر سيدنا النبى، القلب يعشق كل جميل، يا أكرم الخلق، صلوا معانا على النبى" بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمايسترو محمد باهر .





وكانت فعاليات الليلة قد بدأت بعرض رائعة سيد مكاوى وصلاح جاهين وصلاح السقا، أوبريت " الليلة الكبيرة " الذى يشارك به البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، ويشهد يوميا حضور جماهيرى كبير.





عقب ذلك قدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، مجموعة متنوعة من فقرات السيرك القومى منها " الساحر، الدودة الشقية، والجونجلير الضاحك، الحربة الصينية، البلياتشو، شخصية شارلى شابلن ".





وفى "ركن الطفل" يقدم القطاع يوميا للأطفال ورش فنية لهواة الأعمال الفنية الورقية والخشبية وهواة الرسم والتلوين، تحت إشراف الفنانة سها كحيل.





يذكر أن قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، يقدم برنامج "هل هلالك" للسنة الرابعة على التوالى كخدمة ثقافية وفنية تقدم مجانا للجمهور يوميا ٩م بساحة مركز الهناجر للفنون .











