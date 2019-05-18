نوال الزغبي لـ"أنغام": "الله يهنيكي بزواجك"







وأضافت خلال لقائها فى برنامج "عايشة شو" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، أنها كانت فى الكويت في الوقت التي أعلنت فيه أنغام، عن زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم حيث كانت مشغولة بالتصوير هناك وحينما انتهت منه، قررت أن تسلم على أنغام التى اقامت حفل بالقرب منها.





ووجها من جانبها رسالة تهنئه لها على زواجها قائلة لها: "الله يهنيكي بزواجك".





قالت المطربة نوال الزغبى، إنها تحب كثيرًا المطربة أنغام، ومن المعجبين بصوتها، وتراها من الفنانات المحترمات، ولها قيمة كبيرة.