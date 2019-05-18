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مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 18 مايو والقنوات الناقلة

السبت 18/مايو/2019 - 02:26 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 18 مايو والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي
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أحمد عصام
 
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يشهد اليوم السبت 18 مايو بعض المباريات في الدوريات العربية والأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات التي لم تنته حتى الآن.

 

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم السبت 18 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

 

- كأس الاتحاد الإنجليزي

 

مانشستر سيتي vs واتفورد .. في الساعة 6 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

 

- الدوري الإسباني

 

ليفانتي vs أتليتكو مدريد .. في الساعة 1 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

 

إشبيلية vs اتليتك بلباو .. في الساعة 4:15 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

 

- الدوري الإيطالي

 

ساسولو vs روما .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

 

- الدوري الألماني

 

بايرن ميونيخ vs اينتراخت فرانكفورت ..في الساعة 3:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.

 

بوروسيا مونشنجلادباخ vs بوروسيا دورتموند .. في الساعة 3:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

 

- الدوري الفرنسي

 

باريس سان جيرمان vs ديجون .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.

 

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