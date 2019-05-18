خناقة بين بوسي ومي عز الدين في "البرنسيسة بيسة"
السبت 18/مايو/2019 - 02:31 ص
مريم الشريف
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شهدت حلقة اليوم من مسلسل "البرنسيسة بيسة" مشاجرة بين "شويكار" مديرة المدرسة والتي تجسد دورها الفنانة بوسى، و"بيسة" مي عز الدين، أثناء إدارتهما المدرسة.
وفوجئت "شويكار" بعدم انتظام إدارة المدرسة عقب عودتها من إجازتها المرضية بسبب "بيسة" المالكة للأرض المقامة عليها المدرسة، وفى ذات الوقت طردت ابنها "كاظم" أمير المصري، بعدما فشله في إدارة المدرسة بالشكل المضبوط وتركها لـ"بيسة"
"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم، وسامى مغاورى، وضياء الميرغني.
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