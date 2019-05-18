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تركي آل الشيخ: هناك تعديلات جذرية في مجلس إدارة نادي بيراميدز

السبت 18/مايو/2019 - 02:14 ص
تركي آل الشيخ: هناك تعديلات جذرية في مجلس إدارة نادي بيراميدز
تركي آل الشيخ
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الفجر الرياضي
 
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أكد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك بيراميدز، أن هناك تعديلات جذرية سوف تتم في مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

 

وكتنب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "يوجد العديد من الخيارات في المدربين والاعبين لبيراميدز استعداداً للموسم القادم".

 

وتابع: "أيضاً هناك تعديلات جذرية في مجلس الادارة وهيكلة النادي ستثمر ان شاء الله على فريق لايقهر".

تركي آل الشيخ: هناك تعديلات جذرية في مجلس إدارة نادي بيراميدز
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