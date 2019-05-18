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منة عرفة تقع في غرام جارها المتزوج في "شقة فيصل"

السبت 18/مايو/2019 - 02:15 ص
منة عرفة تقع في غرام جارها المتزوج في شقة فيصل
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مريم الشريف
 
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فوجىء "زغلول" جار "هبة" والتى تجسد دورها الفنانة منة عرفة في مسلسل "شقة فيصل"، بحبها له بعدما اعترفت له بالأمر، وهذا ما تسبب في غضبه، مبررًا لها بأنه يكبرها بسنوات كثيرة ومتزوج ويعتبرها مثل أخته الصغيرة.

بدأت أحداث حلقة اليوم، بغضب "زغلول" من "هبة"، وطلبه لها بأن تعامله مثل شقيقها الأكبر.

وفى سياق منفصل، حزن "ميزو" كريم محمود عبد العزيز، بعدما علم خبر وفاة والدته، وأنه لم يتمكن من حضور جنازتها بسبب استقراره فى القاهرة، ووجود والدته فى بورسعيد.

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز، وآيتن عامر، صلاح عبد الله، نسرين أمين، وائل نور، ومي القاضي، وأحمد فتحي، مصطفى أبو سريع، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.


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