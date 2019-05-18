رئيس جامعة طنطا يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابي حادث تسمم مصنع المنظفات

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قال الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، إنه أصدر تعليماته فور معرفته بحادث تسمم 40 شخص بقرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية نتيجة تسرب غاز بمصنع منظفات صناعية، للمشرف العام الدكتور أحمد غنيم بتوفير وزيادة المخزون من الادوية والمستلزمات فى قسم الاستقبال والطوارئ.



كما أصدر الدكتور أحمد غنيم المشرف العام علي المستشفيات الجامعية تعليماته للدكتور محمد الشبيني المشرف العام علي مستشفي الطوارئ والدكتور أيمن سلام مدير الطوارئ بضرورة توفير كل الاحتياطات اللازمة لاستقبال المصابين وتوفير كامل الرعاية لهم.



وقال "غنيم" أنه تم تشكيل فريق عمل على أعلى مستوى من التخصصات الطبيه المختلفه ودخول الحالات في اقسام العنايات المركزه، حيث تم خروج 16 حالة بعد استشفائها ومازالت الحالات الباقية تتلقى العلاج.



وأكد أن المستشفيات الجامعية بطنطا تفتح أبوابها لجميع المواطنين من كافة المحافظات، كما تحرص علي تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضي الغير قادرين ‏تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وكانت قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، قد شهدت تسمم 40 شخص، وذلك بسبب تسرب غاز من تنك بمصنع منظفات بذات القرية، مما أدى الى اصابة صاحب المصنع ونجلة وأخرين بالتسمم.



وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من شرطة النجدة بحدوث حالة تسمم جماعى لعدد كبير من أهالى قرية ميت حبيش البحرية نتيجة تسرب غاز من أحد تنكات بمصنع منظفات بذات القرية.



وانتقلت سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة وتم نقل جميع المصابين لمستشفى جامعة طنطا لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.