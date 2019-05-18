إصابة 13 شخص في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

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أصيب 13 شخصا في حادثي تصادم منفصلين بمحافظة البحيرة، الأول تصادم بين سيارتين نقل وسيرفيس بطريق دمنهور شبراخيت وأسفر عن إصابة 8 أشخاص، والثاني انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بكفرالدوار، واسفر عن اصابة 5 اشخاص.



البداية شهد طريق دمنهور شبراخيت أمام عزبة الوكيل حادث تصادم بين سيارتى نقل وسيرفيس تسبب فى إصابة 8 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات وإشتباه ما بعد الإرتجاج وخلع بالكتف وتم نقل المصابين للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين إصابة ٨ أشخاص هم كل من "عطية زكى شحاتة" ٥٨ سنة مصاب باشتباة خلع بالكتف الأيمن، و"محمد شحاتة الشرنوبى" ٢٥ سنة مصاب باشتباة ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات، و"رمضان صلاح عطية" ٤٨ سنة، مصاب باشتباة ارتجاج وكدمات وسحجات، و"مجدى عبد الجواد محمد" ١٣ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات بالجسم، و"محمود سعد علي" ١٩ سنة مصاب باشتباة كسر بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات، و"رانيا مجدى عبد الجواد" ٢٥ سنة مصابة باشتباة ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، و"إسماعيل عبدة الزيني" ٧٢ سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات، و"إبراهيم محمد عوض" ٦٧ سنة مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس وسحجات بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور العام.



كما تلقي مدير الأمن اخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص وبالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة عند نزلة كوبرى 45 بالطريق الدولى الساحلى.



أسفر الحادث عن اصابة كل من "هويدا احمد حجازى" ٤٢ سنه مصابة بكدمة باليد الايسر، و"عايدة اسلام جويده" ١٤ سنه بكدمة بالكتف الايسر وسحجات وكدمات، و"سارة محمد كامل" ١٧ سنه باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالكتف الايسر، و"سميحه غازى البدوى" ٥٠ سنه باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، و"السيد عادل الطنطاوى" ٣١ سنه بكدمه بالساعد الأيسر وسحجات وكدمات.



تم نقل المصابين للمستشفى العام بكفر الدوار لاتخاذ العلاج اللازم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.