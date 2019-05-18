عاجل.. "طنطا الجامعي" تكشف آخر تطورات مصابي حادث التسمم الجماعي في الغربية

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قال الدكتور أحمد غنيم، المشرف العام على مستشفيات جامعة طنطا، إن المستشفى الجامعي استقبلت 40 حالة تسمم جماعى نتيجة تسرب غاز من تنك بمصنع للمنظافات الصناعية بقرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية.



وأكد غنيم، خروج 16 حالة من المصابين بعد أن تلقوا العلاج، وأن أصابتهم كانت بسيطة، بينما أستمر 24 حالة أخرين لتلقى العلاج.



وكانت قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، قد شهدت تسمم 40 شخص، وذلك بسبب تسرب غاز من تنك بمصنع منظفات بذات القرية، مما أدى الى اصابة صاحب المصنع ونجلة وأخرين بالتسمم.



وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من شرطة النجدة بحدوث حالة تسمم جماعى لعدد كبير من أهالى قرية ميت حبيش البحرية نتيجة تسرب غاز من أحد تنكات بمصنع منظفات بذات القرية.



على الفور أنتقلت سيارات اسعاف الى مكان الواقعة وتم نقل جميع المصابين الى مستشفى جامعة طنطا لتلقى العلاج، وتحرير محضر بالواقعة.