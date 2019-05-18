عاجل.. أول صور للمصابين بحالات تسمم جماعي نتيجة تسرب غاز بالغربية (صور)

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تنشر بوابة "الفجر" أول صور لحادث تسمم 40 شخصًا من قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وذلك بسبب تسرب غاز من تنك بمصنع منظفات بذات القرية، مما أدى الى اصابة صاحب المصنع ونجلة وأخرين بالتسمم.



وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من شرطة النجدة بحدوث حالة تسمم جماعى لعدد كبير من أهالى قرية ميت حبيش البحرية نتيجة تسرب غاز من أحد تنكات بمصنع منظفات بذات القرية.



وانتقلت سيارات اسعاف الى مكان الواقعة وتم نقل جميع المصابين الى مستشفى جامعة طنطا لتلقى العلاج، وتحرير محضر بالواقعة.