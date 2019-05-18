ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

دنيا سمير غانم تفقد متابعيها بسبب رفضها عريس في "بدل الحدوتة 3"

السبت 18/مايو/2019 - 01:50 ص
دنيا سمير غانم تفقد متابعيها بسبب رفضها عريس في بدل الحدوتة 3
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements

فوجئت "لهفة" والتي تجسد دورها الفنانة دنيا سمير غانم، في مسلسل "بدل الحدوتة 3"  بانتقام "عادل" والذي رفضت الزواج منه، بقيامه باختراق صفحاتها عبر السوشيال ميديا "فيسبوك" و"إنستجرام"، وحذفها.

وغضبت "لهفة" كثيرًا وبدأت تردد أنها لم يعد لها صفحة على السوشيال ميديا وأنها فقدت متابعيها كواحدة من مشاهير المدونين.

ويقوم ببطولة "بدل الحدوتة 3" الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان سمير غانم، حمدى الميرغنى، محمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
13:00
-
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
15:00
-
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون