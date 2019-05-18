دنيا سمير غانم تفقد متابعيها بسبب رفضها عريس في "بدل الحدوتة 3"





"بدل الحدوتة 3"





فوجئت "لهفة" والتي تجسد دورها الفنانة دنيا سمير غانم، في مسلسلبانتقام "عادل" والذي رفضت الزواج منه، بقيامه باختراق صفحاتها عبر السوشيال ميديا "فيسبوك" و"إنستجرام"، وحذفها.وغضبت "لهفة" كثيرًا وبدأت تردد أنها لم يعد لها صفحة على السوشيال ميديا وأنها فقدت متابعيها كواحدة من مشاهير المدونين.ويقوم ببطولة "بدل الحدوتة 3" الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان سمير غانم، حمدى الميرغنى، محمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.