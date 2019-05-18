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إصابة 40 شخصا بالتسمم نتيجة تسرب غاز في الغربية

السبت 18/مايو/2019 - 01:54 ص
إصابة 40 شخصا بالتسمم نتيجة تسرب غاز في الغربية
إصابة 40 شخصا بالتسمم
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أيمن يحيي
 
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شهدت محافظة الغربية، منذ قليل، إصابة 40 شخصًا بحالة تسمم جماعي واختناق، إثر تسرب غاز في مصنع للمنظفات الصناعية بقرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من شرطة النجدة بحدوث حالة تسمم جماعى لعدد كبير من أهالى قرية ميت حبيش البحرية نتيجة تسرب غاز من أحد تنكات بمصنع منظفات بذات القرية.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى جامعة طنطا لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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