الشرنوبي يشعل إحدى الخيام بأغنية "رمضان جانا" بحضور ضخم بأحد فنادق التجمع (صور)





استقبل الجمهور الفنان محمد الشرنوبي، بحفاوة كبيرة في أول ظهور له في رمضان بإحدى الخيام الرمضانية التي أقيمت بأحد فنادق التجمع، وتفاعل معها كل الحضور الذي امتلأت به الخيمة.





وحرص الشرنوبي علي تهنئة الحضور بشهر رمضان ثم قدم شرنوبي مايقرب من 15 أغنية بدأها بـ"رمضان جانا" ثم توالت الأغنيات منها "النفسية" و"حتة من الخيال" و"عادي براحتك" و"يا مسافر وحدك" و"كل ده كان ليه" و"زي العادة" و"بقوي قلبي" و"الفصول الأربعة" و "خلاني بعدت"و "نقول مبروك"و"مافيش داعي"و"مين فينا" و"صبح الصباح" و"داري" و"نسم علينا الهوى".