"تنكر في جلابية فلاحي".. مسؤول يكشف فساد بالجملة داخل مستشفى أشمون بالمنوفية

بـ"جلابية وسديري" رئيس مركز أشمون الدكتور أحمد القزاز، يتنكر في زي فلاح ليتابع سير العمل داخل مستشفى أشمون، فضلًا عن سير العمل خلال شهر رمضان، ولكنه فوجئ بفساد يستقبله بدءً من المعاملة مع المرضى لسوء النظافة.





ووضع المسؤول مصلحة المواطن نصب عينيه، ورضى بأن يتنازل عن هيبة منصبه كمسؤول وتحول إلى مواطن، ليعيش حالتهم ومعانتهم ، فكان يقوم بدورين، دور المسؤل المحاسب ودور المواطن العادى ليعش معانهم.





وكشف رئيس المركز، عن سوء نظافة دورات المياه وأقسام الاستقبال، وسوء معاملة المرضى بمستشفى أشمون وخاصة بقسم الاستقبال.





وقرر رئيس المركز، إحالة مدير الشؤون الإدارية بالمستشفى للتحقيق لسوء نظافة المستشفي، إحالة إحدى الممرضات بقسم الاستقبال للتحقيق لسوء معاملة المرضى وعدم بذل الجهد المناسب لهم.