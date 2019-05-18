سهرات الأوبرا الرمضانية تجمع مصر وسوريا ولبنان والمغرب على «المكشوف» صور

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شهدت السهرات الرمضانية على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور حتى الآن حضور ما يقرب من خمسة آلاف مشاهد خلال الأسبوع الاول من شهر رمضان تجلى ذلك في تفرد برنامج الفعاليات الفنية والثقافية التى تقدمها الأوبرا ضمن أجندة وزارة الثقافة احتفالًا بشهر رمضان والذى شهد حضورًا قويًا للفنانين وفرق من مصر ولبنان وسوريا والمغرب، ونلقي الضوء على مشاهد من هذه السهرات.





انطلقت الفعاليات بافتتاح مبتكر في الليلة الأولى للموسيقات العسكرية التى قدمت تشكيلات حركية وموسيقية في ساحات الأوبرا، وعلى المسرح المكشوف.





فيما حمل فريق الحضرة في السهرة الرمضانية الثانية روحانيات الشهر الكريم وسط مئات الجماهير التي حرصت على حضور الحفل، وأطلت السهرة الثالثة بالفنان مدحت صالح الذي بآلاف الجماهير الذين احتشدوا للاستمتاع بالطرب العربي الأصيل، في تأكيد على أن الفن الجميل باقٍ وراسخ بجذورة في أوتاد مصر أرض الحضارة والتاريخ .





ونجح فريق الأخوة أبو شعر من سوريا في رسم صورة روحانية رائعة في السهرة الرمضانية الراعبة، تجلت في التناغم الهارموني لأصوات من السماء تنشد في حب الله والرسول، ومن المغرب شارك لأول مرة المنشد جواد الشاري الذي أبدع في السهرة الرمضانية الخامسة والتي جمعت بين الإنشاد والابتهال وفواصل مقامات الموسيقى العربية.





أما المطربة اللبنانية تانيا صالح، فقد حملت أحلامها معها إلى مصر في السهرة الرمضانية السادسة وقدمت أغاني من ألحانها وكلماتها، دمجت خلالها الأنماط الموسيقيه المختلفة في تجربة فنية جديدة ومبتكرة، واستمدت من جمهورها الغفير طاقة إيجابية وحيوية انعكست على أدائها في ليلة عبرت فيها بالفن كل الحدود، كما حرصت على إهداء رباعيات صلاح جاهين إلى الجمهور المصري .





يذكر ان برنامج سهرات الاوبرا الرمضانية سيشهد العديد من الفعاليات المتنوعة يشارك فيها الفنانه عايدة الايوبي وفؤاد ومنيب وعلى الهلياوي وفرقة نور النبي والفنان خالد سليم والمطربة نسمة محجوب وحفل لللانشاد الصوفي للشيخ ياسين التهامي والمغنية التونيسية غالية بن علي وفرقة المولويه المصرية بالاضافة الى سهرات لدول عربية واسلامية بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة تقدم احتفالاتها على المسرح الصغير ( تونس والكويت والمغرب ولبنان وبنجلادش )