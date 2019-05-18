بحضور نجوم الفن.. راغب علامة يحيي سهرة رمضانية (صور)





أحيا المطرب اللبناني راغب علامة سهرة رمضانية، مساء أمس الجمعة، في إحدى الكومبوندات الشهيرة بحضور عدد من نجوم الفن.





وشهدت السهرة حضور كل من الفنانين محمد الشقنقيري وبيومي فؤاد وأمير شاهين والإعلامي عمرو الليثي والفنانتين دنيا عبد العزيز، ومنة فضالي، والفنان محمد عبد الحافظ.





وأشعل راغب علامة السهرة بتقديم باقة متنوعة من أغنياته القديمة والحديثة، ومن بينها: "اللي باعنا" و"مبهزرش" و"تركيني لحالي" و"نسيني الدنيا".











