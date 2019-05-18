اليوم.. 1762 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالوادي الجديد



وأضاف أنه جري تدبير 12 استراحة لإقامة رؤساء اللجان والملاحظين، وتشكيل غرفة عمليات للعمل علي مدار ٢٤ساعه،وتشكيل لجنة ثلاثيه لمتابعة والمرور علي اللجان والاستراحات، مع الانتهاء من تسكين الملاحظين،وتوفير أوراق الإجابات.



ولفت إلى التنسيق مع اللواء محمد كامل سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، لتأمين محيط اللجان، وأنه لن يسمح للطلاب بالغش أو حمل هواتف المحمول، ومني جري ضبطه متلبسًا بالغش فسيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضده فورًا.



من جهته، أوضح محمود حسن آدم، مدير إدارة التعليم الفني بالوادي الجديد، أن الامتحانات ستكون في المواد النظرية من يوم 18 وحتي 30 مايو الجاري، في 13 مدرسة موزعة علي مراكز المحافظة الخمسة، بواقع 818 طالب بالتعليم الصناعي في 6 مدارس و690 طالب وطالبة بالتعليم الزراعي في 5 مدارس، و254 طالب وطالبة في مدرستين.

أكد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، الانتهاء من التجهيزات النهائية لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة تخصصاتها " تجاري - صناعي - زراعي " بالمحافظة والتي ستبدأ صباح اليوم السبت 18 مايو الجاري، في 13 لجنة ويبلغ عدد الطلاب 1762 طالبا وطالبة.