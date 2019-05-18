مفاجأة.. تعرف على هوية المدرب القادم لبايرن ميونيخ

ذكرت تقارير إخبارية أن إدارة بايرن ميونخ، ستقيل المدرب نيكو كوفاتش من منصبه في نهاية الموسم، حتى لو توج الفريق بثنائية الدوري والكأس المحليين، وسيحل مكانه الدولي الهولندي السابق مارك فان بوميل، بحسب ما كشفت الجمعة شبكة سبوكس الإلكترونية.

ويدرب فان بوميل، القائد السابق للفريق "البافاري"، حالياً فريق إيندهوفن الهولندي.

بدوره نفى رئيس مجلس إدارة نادي بايرن، كارل هاينز رومينيجه، تلك الأنباء وقال "لم نتخذ هذا القرار، النبأ مزيف"، فيما صرح رئيس النادي، أولي هوينيس، إنه يدعم كوفاتش "حتى الموت".

وكان رومينيجه هو سبب انتشار الشائعات، بعدما بعدما رفض بشكل علني ضمان استمرار المدرب الكرواتي.

وقد يتوج بايرن بطلاً للدوري للمرة السابعة توالياً، كما سيخوض نهائي كاس ألمانيا الأسبوع القادم أمام لايبزيج.