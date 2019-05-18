سفير مصر بالمغرب يطمئن على بعثة الزمالك
السبت 18/مايو/2019 - 12:41 ص
رامي بشاي
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وصل أشرف توفيق سفير مصر في المغرب، إلى فندق إقامة لاعبي الزمالك، للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل خوض مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي .
وعقد السفير ،
جلسة مع مسئولي البعثة أحمد جلال نائب رئيس النادي ، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوا
مجلس الإدارة ، وأمير مرتضى ، المشرف العام على قطاع الكرة وأحمد مرتضى .
وتمنى السفير المصري
، لفريق الزمالك ، التوفيق أمام فريق نهضة بركان المغربي ، في ذهاب نهائي الكونفدرالية
، والمقرر لها الأحد .
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