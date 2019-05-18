ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سفير مصر بالمغرب يطمئن على بعثة الزمالك

السبت 18/مايو/2019 - 12:41 ص
سفير مصر بالمغرب يطمئن على بعثة الزمالك
الزمالك
Advertisements
طباعة
رامي بشاي
 
Advertisements

وصل أشرف توفيق سفير مصر في المغرب، إلى فندق إقامة لاعبي الزمالك، للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل خوض مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي .

 

وعقد السفير ، جلسة مع مسئولي البعثة أحمد جلال نائب رئيس النادي ، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوا مجلس الإدارة ، وأمير مرتضى ، المشرف العام على قطاع الكرة وأحمد مرتضى .

 

وتمنى السفير المصري ، لفريق الزمالك ، التوفيق أمام فريق نهضة بركان المغربي ، في ذهاب نهائي الكونفدرالية ، والمقرر لها الأحد .

 

 

 

Advertisements
المزيد عن: سفير مصر رياضة بعثة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
13:00
-
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
15:00
-
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون