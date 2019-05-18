سفير مصر بالمغرب يطمئن على بعثة الزمالك

وصل أشرف توفيق سفير مصر في المغرب، إلى فندق إقامة لاعبي الزمالك، للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل خوض مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي .

وعقد السفير ، جلسة مع مسئولي البعثة أحمد جلال نائب رئيس النادي ، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوا مجلس الإدارة ، وأمير مرتضى ، المشرف العام على قطاع الكرة وأحمد مرتضى .

وتمنى السفير المصري ، لفريق الزمالك ، التوفيق أمام فريق نهضة بركان المغربي ، في ذهاب نهائي الكونفدرالية ، والمقرر لها الأحد .