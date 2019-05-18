جروس يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الزمالك

يعقد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، محاضرة فنية للاعبي الفريق ، بإحدى قاعات فندق الإقامة ، في تمام الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت القاهرة .

وكان الزمالك ، قد خاض مرانه الأول اليوم ، قبل الإفطار على ملعب مدينة السعيدية .

ويواصل الفارس الأبيض ، استعداداته لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الكونفدرالية ، الأحد المقبل.